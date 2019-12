Het dilemma van de N-VA: meer zwijgen over migratie, of niet?

Een jaar nadat de N-VA de regering deed vallen over het VN-migratiepact, worstelt de partij nog altijd met het thema.

Hoe verstandig was het van de N-VA om zich te profileren als migratiepartij? En hebben de Vlaams-nationalisten zich al niet bij voorbaat al buitenspel heeft gezet voor de nieuwe regeringsvorming door de vorige regering te doen vallen. Een podcast met redacteur Matthias Verbergt en chef politiek Jan-Frederik Abbeloos.

Meer weten

Lees hier het artikel van Matthias Verbergt over het migratiedilemma van de N-VA.

