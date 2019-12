Kremlin spreekt van ‘anti-Russische hysterie’ na dopingschorsing Rusland

Foto: VIA REUTERS

De beslissing van het Wereldantidopingagentschap (Wada) om Rusland vier jaar uit te sluiten van belangrijke internationale sportevenementen getuigt van een ‘anti-Russische hysterie’. Dat heeft de Russische eerste minister Dmitri Medvedev maandag verklaard. Wel erkende hij dat er ‘serieuze problemen’ zijn met doping in de Russische sport.

‘Al die beslissingen treffen opnieuw sporters die al gestraft geweest zijn. (...) Dat doet denken aan een anti-Russische hysterie die chronisch is geworden’, zei Medvedev volgens de Russische persagentschappen.

Medvedev hoopt dat de Russische sportieve instanties beroep zullen aantekenen tegen de beslissing van het Wada, ook al is het ‘duidelijk dat er serieuze dopingproblemen zijn in onze sportwereld’.

De Russische minister van Sport Pavel Kolobkov zei op een persconferentie dan weer dat ‘Moskou er alles aan gedaan heeft om de dopingproblemen tot het verleden te laten behoren’. ‘Alles wat we konden doen om het probleem op te lossen, hebben we gedaan ook. Echt alles’, zei hij.

Manipulatie van data

Het Wada besliste maandag over te gaan tot een zware sanctie omdat de dopingdata uit het Moskouse antidopinglaboratorium die in januari 2019 werden overhandigd aan het WADA-onderzoeksteam gemanipuleerd bleken te zijn.

‘Al te lang heeft Russische doping afbreuk gedaan aan schone sport’, zei Craig Reedie, voorzitter van het Wada. ‘De schaamteloze schending door de Russische autoriteiten van Rusada’s herstelvoorwaarden vroeg om een krachtig antwoord. Dat antwoord is vandaag gegeven.’

Misleiding en ontkenning

‘Rusland heeft alle kansen gekregen om orde op zaken te stellen en opnieuw aan te sluiten bij de mondiale antidopinggemeenschap. In de plaats daarvan kozen ze ervoor om verder te gaan met hun houding van misleiding en ontkenning’, besloot Reedie.

Naast de Zomerspelen van volgend jaar in Tokio wordt Rusland ook geweerd van onder meer de Winterspelen van 2022 in Peking en het WK voetbal van 2022 in Qatar. Op internationale sportmanifestaties zal de Russische vlag en het Russische volkslied niet toegelaten zijn. Atleten die een onberispelijk dopingverleden kunnen aantonen, zullen wel onder neutrale vlag mogen aantreden.