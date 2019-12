In het Deurganckdok in de Waaslandhaven is maandagmiddag een schip op drift geraakt en tegen een kraan gebotst. Dat zegt het Antwerpse Havenbedrijf.

Het schip sloeg los bij de MPET-terminal van containerbehandelaar PSA en botste aan de andere kant van het dok tegen een kraan van DP World.

De kadekraan stortte door de botsing in en kwam deels in het water terecht. Bij het incident zijn volgens PSA geen gewonden gevallen. ‘Het gaat om een 328 meter lang schip dat aan de westkant van het dok aangemeerd lag en niet operationeel was op het moment dat het is losgeslagen’, zegt PSA-woordvoerster Caroline Creve.

Met sleepboten is het losgeslagen schip, de APL Mexico City, na enkele uren opnieuw vastgelegd.

Deel dok niet bevaarbaar

DP World laat in een reactie weten dat er ook onder de getroffen kraan geen activiteiten aan de gang waren en er dus ook bij hen geen gewonden zijn gevallen. Op kaai 1700 werd de zone van het ongeval geëvacueerd en de operaties op de kaai zijn tijdelijk stilgelegd.

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zegt dat een deel van het Deurganckdok momenteel niet bevaarbaar is omdat de kraan in de weg ligt. Het incident zelf was te zien op radarbeelden van de scheepvaartverkeersbegeleiders in de toren van Zandvliet. ‘We zagen het schip een vreemde en plotselinge beweging maken’, getuigen zij.