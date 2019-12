Geen duel tussen Lionel Messi en Romelu Lukaku

Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft Lionel Messi niet opgenomen in de selectie voor de uitwedstrijd van dinsdag bij Inter, op de zesde en laatste speeldag van Champions League-groep F. De 32-jarige Argentijn, die afgelopen week zijn zesde Gouden Bal veroverde, krijgt net als Gerard Piqué en Sergi Roberto rust.

Barcelona voert groep F met elf punten aan en is zeker van een plaats in de achtste finales als poulewinnaar. Inter, met Romelu Lukaku, bikkelt met Borussia Dortmund (elk 7 punten) vol voor de tweede plaats. De onderlinge resultaten zijn op basis van het doelsaldo in het voordeel van de Italianen. Slavia Praag (2) sluit de rangen en is uitgeschakeld.

In groep H moet Chelsea het in de laatste groepswedstrijd stellen zonder spits Olivier Giroud en verdediger Fikayo Tomori, die beiden een blessure hebben opgelopen. Dat bevestigde trainer Frank Lampard, die dinsdag op Stamford Bridge tegen Rijsel wel kan beschikken over Antonio Rüdiger. De Duitse verdediger is na een bekkenoperatie weer inzetbaar.

Chelsea strijdt met Ajax en Valencia om de bovenste twee plaatsen in groep H. De Amsterdammers, die aan kop staan met tien punten, ontvangen dinsdagavond Valencia. De Spanjaarden hebben acht punten, net als Chelsea dat op basis van de onderlinge resultaten onder Valencia staat.