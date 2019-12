Sultan parkeert wagenvloot op Grote Markt, maar een boete krijgt hij wellicht niet

Sultan Qaboos uit Oman voelt zich al helemaal thuis in de Leuvense binnenstad. Omdat de randparking toch net iets te ver lopen is, heeft de sjeik en zijn gevolg zich geparkeerd op Grote Markt van Leuven

De Leuvense politie heeft deze ochtend meerdere meldingen ontvangen omtrent sultan Qaboos. De sultan en zijn gevolg hebben hun wagens geparkeerd op de Grote Markt, vlak voor sterrenhotel The Fourth, waar hij verblijft. Op deze plek mag men normaal gezien niet parkeren, maar of de sultan voor deze inbreuk ook een boete krijgt? 'Daar ga ik zelfs niet op reageren', zegt eerste commisaris Marc Vranckx van de lokale politie.

'We zijn met alle betrokken diensten - inclusief die van de sultan - aan het bekijken of we een andere oplossing vinden voor de voertuigen', gaat korpschef Vranckx verder. 'Zijn wagens moeten ter beschikking staan, maar graag op een manier waarbij ze de anderen niet hinderen. Ik heb alle begrip voor de klachten, we willen de Grote Markt dan ook maximaal vrijhouden. De komst van de sultan is erg snel verlopen, daarom konden we deze zaken niet eerder regelen.'

Tot eind januari verblijft Sultan Qaboos in sterrenhotel The Fourth. Er zijn geen andere gasten welkom in het gebouw. Alle andere boekingen zijn dan ook geannuleerd.