Napoli-trainer Carlo Ancelotti: “Tegen Genk moeten we onze negatieve spiraal doorbreken”

Napoli moet dinsdag op de zesde en laatste speeldag van Champions League-groep E, thuis tegen KRC Genk, nog vol aan de bak om zijn plek in de achtste finales veilig te stellen. “Onze focus ligt volledig op de partij van morgen”, vertelde coach Carlo Ancelotti maandag. “We hopen op een goed resultaat en willen ons plaatsen.”

Napoli beleeft een erg woelig seizoen. In de Serie A staat de club van Dries Mertens pas zevende, met ruime achterstand op de top zes. Bovendien ligt de spelersgroep overhoop met de excentrieke voorzitter Aurelio De Laurentiis, na heibel over een afzondering.

“Een kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League kan een stimulans zijn om de problemen waarmee we in de Serie A kampen op te lossen”, verklaarde Ancelotti. “Het is normaal dat er af en toe discussies ontstaan, ik heb dat nog al meegemaakt. Ik voel me erg betrokken bij deze negatieve periode waarin mijn team niet volledig uit de verf komt. We moeten deze spiraal doorbreken. Ik wil een overtuigende prestatie zien zoals we in de CL steevast gedaan hebben. In deze competitie heeft de ploeg altijd het maximum gegeven. Ik heb er goede hoop op voor de partij van morgen dat we doorstoten.”

In groep E zijn de kaarten nog niet geschud. Alleen hekkensluiter Genk (1 punt) weet dat het Europese seizoen afgelopen is. Liverpool (10 punten) houdt in een spannende strijd aan de kop Napoli (9 punten) en Salzburg (7 ptn) achter zich. The Reds spelen dinsdag hun slotduel bij Salzburg.