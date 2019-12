Oppositie scherp voor Vlaams klimaatplan: ‘Demir maakt van ons ecologisch ontwikkelingsland’

De oppositie is allerminst onder de indruk van het klimaatplan dat de Vlaamse regering maandag presenteerde. Groen noemt het ‘geheel ondermaats’, volgens SP.A schiet het ‘schromelijk tekort’.

De Vlaamse regering presenteerde maandag - drie dagen later dan verwacht - een energie- en klimaatplan waarmee het tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 32,6 procent wil reduceren. Dat is minder ambitieus dan wat de Europese Unie van ons eist, namelijk een minimale vermindering van 35 procent.

Tijdens de voorstelling van het plan benadrukten minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat de initiële doelstelling van 35 procent niet wordt losgelaten. De Vlaamse regering hoopt dat de kloof de komende tien jaar kan worden dichtgereden dankzij onder meer technologische innovatie.

Groen noemt de plannen niettemin ‘geheel ondermaats’. ‘De Vlaamse regering klopt af op een doelstelling van 32,6 procent. Ter vergelijking: Brussel gaat voor 40 procent, Wallonië zelfs voor 55 procent’, zegt Vlaams Parlementslid Björn Rzoska. ‘Deze regering gaat opzij staan en speelt gewoon niet mee. Zo maken we van Vlaanderen op termijn een ecologisch ontwikkelingsland.’

‘De sturende kilometerheffing, de verplichte renovatie van woningen en de betonstop worden afgevoerd. De maatregelen die zogezegd in de plaats komen, zijn totaal ongeloofwaardig’, vindt Vlaams Parlementslid Chris Steenwegen.

‘Onzinnige snelheidsverlaging’

Bruno Tobback Foto: BELGA

Ook SP.A heeft geen goed woord over voor het klimaatplan van Demir. ‘Het is schrijnend dat men daar een heel weekend over moest nadenken’, zegt Vlaams Parlementslid Bruno Tobback.

Tobback: ‘De maximumsnelheid op de Brusselse ring verlagen naar 100 kilometer per uur is een onzinnige maatregel. Ik denk dat je er nu nog twee uur per dag effectief 120 per uur kunt rijden, de rest van de dag sta je vast.’

Erg trots kan Demir volgens Tobback dus niet zijn. ‘Ik zou in haar plaats niet met een trots gevoel naar Madrid vliegen. Te voet naar Santiago, op boetedoening, was toepasselijker geweest.’

‘Niet ambitieus’

Anuna De Wever Foto: BELGA

Ook klimaatactiviste Anuna De Wever heeft geen goed woord over voor het Vlaamse klimaatplan. ‘Een vermindering van de uitstoot met 32,8 procent ligt onder de Europese doelstelling, waarvan het bovendien niet lang meer zal duren voor ook die zal worden verhoogd’, zegt ze.

‘Het baart ons zorgen dat Jan Jambon zegt dat het blijkbaar toch niet nodig is om de norm te halen omdat ‘iets in hem zegt’ dat er nog wel technologische oplossingen zullen komen’, besluit De Wever. ‘De maatregelen die nu worden omschreven zijn absoluut niet ambitieus genoeg om de klimaatcrisis echt serieus aan te pakken.’