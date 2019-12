In Finland zijn (jonge) vrouwen de baas

De 34-jarige Sanna Marin werd door de Finse sociaaldemocraten aangeduid om haar vorige week afgetreden partijgenoot Antti Rinne op te volgen. Ze wordt daarmee de jongste Finse premier ooit. De sociaaldemocraten zijn niet de enige partij die vrouwen aan de top zetten in Finland.

De voormalige premier Antti Rinne moest opstappen omwille van een ruzie met zijn belangrijkste coalitiepartner. De sociaaldemocraten schuiven Marin naar voor om hem te vervangen, en omdat de overige partners al aangaven dat ze wilden vasthouden aan de coalitie en het regeerprogramma, lijkt niets de machtswissel in de weg te staan.

Marin wordt zo de jongste premier in de geschiedenis van Finland, dat momenteel de ministerraden van de Europese Unie voorzit. Op dit moment is ze nog minister van Vervoer en Communicatie, het parlement stemt waarschijnlijk komende week over haar benoeming.

De jonge premier is niet de enige vrouw die in Finland aan het roer staat. Ze zijn er in de regering zelf ook in de meerderheid. Elf van de 19 ministers zijn vrouwen, en van de vijf regeerpartijen worden er vier geleid door vrouwen.

Vier vrouwelijke voorzitters

Li Andersson (32) werd vorige maand nog herverkozen voor een tweede termijn als voorzitter van de Left Alliance. De partij hoopt onder haar leiderschap succes te kunnen boeken in de gemeenteraadsverkiezingen in 2021, nadat ze flink vooruitgang boekte bij de algemene verkiezingen. Ze haalden toen 18 parlementsleden binnen (bij de vorige verkiezingen had Left Alliance er 12), en nam haar partij deel aan de regering. Zelf is ze naast voorzitter van haar partij ook minister van Onderwijs. De ministerpost van Sociale Zaken en Gezondheidszorg wordt gesplitst tussen twee partijgenoten.

Kattri Kulmuni is slechts 32, en sinds september voorzitter van haar partij Centre Party. Ze zal daarboven ook de post van minister van Financiën bekleden bij de herorganisatie van de regering.

De leider van de Green Party, Maria Ohisalo is ook een jonge dertiger. Met haar 34 lentes blijft ze aan als minister van Binnenlandse Zaken. Het ministerie van Justitie blijft in handen van Anna-Maja Henriksson (55). Zij is ook voorzitter van de Swedish People’s Party.