Sociaal plan Proximus goedgekeurd: 1.341 banen sneuvelen

De christelijke vakbond ACV-Transcom heeft tijdens een bijeenkomst van het paritair comité het sociaal plan over een herstructurering bij Proximus goedgekeurd. Dat meldt vakbondsman Luc Inghels. Daarmee is de vereiste tweederdemeerderheid voor het sociaal akkoord bereikt.

Minder dan twee weken geleden stond het herstructureringsplan bij Proximus ook al op de agenda van het paritair comité. Toen hadden de christelijke en socialistische vakbonden zoals verwacht het plan van de directie verworpen. De liberale vakbond VSOA stemde als enige voor, maar met de afwijzing van ACV en ACOD was de vereiste tweederdemeerderheid niet meer haalbaar.

De raad van bestuur van Proximus maakte echter al snel bekend dat hij het in januari aangekondigde transformatieplan in afgeslankte vorm - ongeveer 1.300 bedreigde arbeidsplaatsen in plaats van 1.900 - alsnog zou doorduwen. Toch liet de raad nog ruimte tot verder overleg.

Dat overleg leverde een licht gewijzigd plan op, waarover maandag opnieuw werd gestemd in het paritair comité. Volgens ACOD gaat het echter om ‘uiterst minieme’ wijzigingen en is er ‘niets veranderd aan de grond van de zaak’. De socialistische vakbond gaf dan ook meteen duidelijk te kennen opnieuw tegen te zullen stemmen.

Bij ACV-Transcom bleef het echter windstil. Tijdens het paritair comité van maandag stemde de grootste vakbond bij Proximus uiteindelijk alsnog vóór het plan, nadat de vakbond opnieuw zijn leden had geconsulteerd. De vereiste tweederdemeerderheid binnen het paritair comité voor het sociaal akkoord is daarmee binnen.

Ook VSOA keurde het plan maandag opnieuw goed.