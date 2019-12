Axel Witsel komt rest van het jaar niet meer in actie na zware val: “Hij lag op de intensieve”

Axel Witsel (30) heeft bij een ongeval bij hem thuis een kwetsuur in het gezicht opgelopen, waarvoor hij intussen al onder het mes is gegaan, zo maakte zijn club Borussia Dortmund maandag bekend. De Rode Duivel komt dit jaar niet meer in actie.

Over de omstandigheden van het ongeval is weinig geweten. Borussia Dortmund laat weten dat Witsel ongelukkig ten val kwam bij hem thuis. Nadien heeft hij mond- en gezichtschirurgie ondergaan in het Nord-ziekenhuis. De operatie bleek succesvol en Witsel heeft het ziekenhuis intussen al mogen verlaten. “Het is jammer voor hem en jammer voor ons”, vertelde BVB-coach Lucien Favre. “Hij is een erg belangrijke speler voor ons. We hopen dat hij zo snel mogelijk beter wordt. We hebben nog niet met Witsel kunnen praten. Hij lag nog op de intensieve.”

Witsel kwam zaterdag nog in actie met de Borussen. Op de veertiende speeldag in de Bundesliga trakteerden ze Fortuna Düsseldorf op een 5-0 pandoering. Met de winterstop in zicht staat titelkandidaat Dortmund op de derde plaats, op vijf punten van de verrassende leider Borussia Mönchengladbach, maar voor Bayern München. In de Bundesliga worden er voor de lange winteronderbreking nog drie speeldagen afgewerkt, Dortmund speelt achtereenvolgens nog tegen Mainz, RB Leipzig en Hoffenheim. In de Champions League is Slavia Praag dinsdag de tegenstander op de laatste speeldag in de groepsfase. In de Duitse beker wordt er pas in februari opnieuw gespeeld.