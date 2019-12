Meest beruchte kotbaas van België aangehouden

Vader en zoon Appeltans, beruchte huisjesmelkers in Leuven, zijn aangehouden. Dat meldt het Leuvense parket.

De familie Appeltans is een begrip in Leuven. De naam is al jaren zo verbrand dat de Limburgse kotenverhuurders telkens onder een andere naam hun kamers moeten verhuren: Strauven, Abizzkot, Kot-link, Stan Donck of Arlimo. Dat is niet onlogisch: de horrorverhalen over de koten en de praktijken van de Limburgse familie bestaan al lang en zijn intussen erg goed gedocumenteerd. Het is moeilijk te geloven dat de beruchte kotbazen er al jaren in slagen de Leuvense kotenmarkt te domineren.

Vader en zoon Appeltans zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Moeder Appeltans is vrijgelaten onder voorwaarden, net als een 50-jarige man die als klusjesman wordt beschouwd. De vier werden afgelopen donderdag opgepakt bij een reeks huiszoekingen in Hoeselt, Leuven en Brussel, in het kader van een onderzoek naar huisjesmelkerij in panden in Leuven. Aan het onderzoek werkten verschillende politiediensten mee, net als de Vlaamse Wooninspectie.

'De actie van donderdag is een beslissende fase in een strafrechtelijk onderzoek dat werd gestart in oktober 2018', meldt het Leuvense parket. 'De lokale politie van Leuven en de federale gerechtelijke politie van Leuven verenigden hun krachten om de wanpraktijken te onderzoeken die kwamen bovendrijven in het Leuvense huurdersmilieu sinds 2010.'

'Uit het onderzoek bleek onder andere dat panden die onbewoonbaar of ongeschikt werden verklaard, toch werden doorverhuurd', gaat het parket verder. 'In sommige wooneenheden zou geen warm water, verwarming of elektriciteit zijn. Het onderzoek verliep in samenwerking met de Vlaamse Wooninspectie. Verantwoordelijken van de Stad Leuven, OCMW Leuven en de huurdersbond werden als getuigen verhoord en deelden de informatie die zich in hun dossiers bevindt met de onderzoekers.'

Facebookgroep

Dat de familie Appeltans ver durft te gaan om hun huurinkomsten te optimaliseren, bleek in het verleden al uit diverse verhalen op de Facebookgroep The AAF: Anti-Appeltans Front. De getuigenissen over waarborgen die niet terugbetaald worden, zijn legio. In Veto deed studente Anna eerder haar verhaal. Zes maanden nadat ze haar kot verlaten had, kreeg ze bericht dat ze de waarborg niet zou terugkrijgen, met daarbovenop een rekening van 3.000 euro.

Malafide kotbazen

Ook de huisvestingsdienst van de KU Leuven kon in het verleden niet veel beginnen. ‘We kunnen studenten alleen aanraden om een kot te zoeken via onze eigen database’, zei directeur Ludo Clonen eerder aan De Standaard. ‘In die database zijn geen koten opgenomen van eigenaars over wie veel klachten over binnenkomen. Het gebouw waar deze zaak om draait stond niet in onze database. Maar als studenten buiten onze database zoeken, kunnen we ook niet veel doen.’

Toch probeerde het stadsbestuur de laatste jaren samen met de KU Leuven wel iets te ondernemen tegen de praktijken van Appeltans en andere malafide kotbazen. Door extra koten bij te bouwen is er een overschot op de kotenmarkt. In tegenstelling tot enkele jaren geleden, voelen studenten zich dus niet meer verplicht om het eerste het beste kot te nemen. De bedoeling was dat zo de slechtste koten zouden blijven leegstaan, waardoor eigenaars wel gedwongen werden om iets aan de problemen te doen.