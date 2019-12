Rusland vier jaar lang uitgesloten van deelname aan Olympische Spelen en WK’s

Het Wereldantidopingagentschap (Wada) heeft maandag besloten dat Rusland vier jaar lang niet mag deelnemen aan Olympische Spelen en WK’s. De sanctie volgt nadat recent duidelijk was geworden dat het land dopingdata had gemanipuleerd.

Het uitvoerend comité van Wada nam het besluit nadat het eerder al had vastgesteld dat Moskou lab-resulaten had gemanipuleerd door met bewijsmateriaal te knoeien en resultaten van positieve dopingtesten te wissen. Russische atleten die kunnen bewijzen dat ze schoon zijn, zullen alleen op persoonlijke titel mogen meedoen.

Het Russisch antidopingagentschap (Rusada) heeft nog wel 21 dagen de tijd om in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Naast de Zomerspelen in Tokio wordt Rusland door het besluit ook geweerd van onder meer de Winterspelen van 2022 in Peking en het WK voetbal van 2022 in Qatar. Het twaalfkoppig Uitvoerend Comité van het Wada kwam maandagvoormiddag unaniem tot die beslissing, aldus een woordvoerder.

Over het EK voetbal van volgend jaar hoeft Rusland zich dan weer geen zorgen te maken. Het Wada liet eerder al weten dat een schorsing niet geldt voor het EK ‘omdat het geen mondiaal evenement is’. De Rode Duivels spelen op het EK in Sint-Petersburg tegen de Russen.

Grootscheeps dopingprogramma

Het Russische antidopingagentschap Rusada kwam voor het eerst in opspraak in 2016, toen uit een rapport bleek dat er sprake was geweest van een grootscheeps, door de staat ondersteund dopingprogramma. Tal van Russische sporters, met name in de atletiek, waren daardoor niet meer welkom bij internationale wedstrijden en moesten de Olympische Spelen aan zich laten voorbijgaan.

In september 2018 werd het laboratorium in Moskou weer in ere hersteld, op voorwaarde dat duizenden dopingtests werden vrijgegeven. De deadline van december 2018 werd niet gehaald, maar onderzoekers van het Wada konden in januari wel rondneuzen in Moskou. De dopingstalen die daarna werden onderzocht, leidden tot de nodige vragen over manipulatie.