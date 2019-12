Amerikanen weten hoe avocado’s twee keer zo lang goed blijven

Wie al eens graag een avocado eet, weet dat het moment dat de vrucht op zijn best is snel voorbij is. Daar heeft een Amerikaans bedrijf iets op gevonden, en hun avocado’s vinden nu ook hun weg naar Europa.

De grootste frustratie van de consument sinds avocado’s ingeburgerd raakten: ofwel is de vrucht nog niet rijp genoeg, ofwel is hij overrijp. Het moment dat hij op zijn best is, is in een vingerknip voorbij. Maar ook supermarkten krijgen kopzorgen van avocado’s die niet snel genoeg verkopen, en moeten worden weggegooid.

Het Amerikaanse Apeel Sciences heeft echter een oplossing gevonden voor die massale voedselverspilling. Door een eetbaar, maar smaakloos laagje aan te brengen op de vrucht voor verkoop, zou die tot twee keer zo lang vers blijven. Ideaal voor avocado’s, maar ook andere verse producten zijn ermee gediend.

De idee is simpel: de plantaardige coating verhindert enerzijds dat water uit de schil ontsnapt, anderzijds dat de vrucht in contact komt met zuurstof, twee belangrijke factoren in voedselbederf.

‘We creëren een geoptimaliseerd microklimaat waardoor de verkoopperiode van fruit kan worden verdubbeld’, vertelt ceo James Rogers aan The Guardian. ‘De gemiddelde avocado is rijp voor twee à drie dagen, die van ons blijft rijp voor vier à zes dagen.’

Het bedrijfje focuste in de eerste plaats op avocado’s omdat die net zo’n beperkt tijdsframe voor consumeren hebben, en toch vrij prijzig zijn. Amerikaanse supermarkten die de technologie gebruiken, noteerden een halvering van hun voedselverspilling, aldus Apeel Sciences. Nog een extra voordeel van de technologie: ze maakt plastic verpakking overbodig.

Nadat de technologie in juni werd goedgekeurd door de Europese Commissie, vond Apeel Sciences in het Nederlandse Nature’s Price een verdeler in Europa. De avocado’s met Apeel-sticker zijn al te vinden in Duitse (Edeka en Netto) en Deense supermarkten (Føtex en Bilka) en ook de Britse keten Asda experimenteert met de technologie.