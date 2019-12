Frankrijk staakt voort: monsterfiles en verstoord openbaar vervoer

In Frankrijk gaat de staking tegen de geplande pensioenhervorming van president Emmanuel Macron de vijfde dag in. Dat zorgde voor een bijzonder zware ochtendspits rond Parijs.

Het openbaar vervoer in Parijs is zwaar verstoord door de staking. Op tien van de zestien metrolijnen reden er geen metro’s uit, op vier is er minimale dienstverlening voorzien. Op lijn vier waren er technische problemen. Ook het busverkeer ondervindt problemen. Volgens de openbare dienstverlener RATP rijdt één bus op drie.

[Mouvement Social] ?? Ce matin, un tiers de nos centres bus #RATP sont bloqués par des individus. Pour l'heure, nous assurons le trafic d’un bus sur trois (au lieu d’un sur deux comme prévu). Plus d'infos sur vos lignes de bus : https://t.co/Li1GxCiy6e — Service client RATP (@ClientsRATP) December 9, 2019

Het is al de vijfde dag op rij dat er grote hinder is voor het openbaar vervoer. Ook het internationale verkeer treinverkeer is beperkt. Volgens de Franse spoorwegmaatschappij SNCF rijdt slechts een vijfde van de TGV’s of hogesnelheidstreinen. Bij de Eurostar werden 15 ritten geannuleerd.

Monsterfile

Het verstoorde openbaar vervoer zorgde voor een monsterfile rond Parijs. Rond 8 uur ‘s morgens stond er 600 kilometer file, zegt verkeersdienst Sytadin. Normaal is dat de helft.

In de rest van Frankrijk waren er ook grote problemen. Zo waren de verkeersassen rond Marseille en Lyon ook volledig verzadigd.

De komende dagen is weinig beterschap in zicht. De vakbonden riepen op om dinsdag opnieuw op straat te komen. Woensdag wil premier Edouard Philippe de plannen gedetailleerd voorstellen. De pensioenhervorming is een van de prioritaire projecten van Macron.

Pensioenhervorming

De staking is gericht tegen de geplande pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Hij wil het pensioensysteem, dat uit 42 verschillende pensioenstelsels bestaat, vereenvoudigen. Vandaag kunnen spoormedewerkers en mariniers bijvoorbeeld tien jaar eerder op pensioen dan de gemiddelde werknemers. Volgens de president is het systeem oneerlijk en te duur.

Het Elysée maakte donderdag bekend dat Macron ondanks de staking ‘kalm en vastbesloten’ is om door te gaan met zijn plannen. Vrijdag kondigde minister van Sociale Zaken Agnès Buzyn aan dat ze maandag de sociale partners zal ontvangen. Ze verzekerde ook dat ‘de woede van de Fransen’ gehoord werd.