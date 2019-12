Javier Mascherano (ex-Barcelona) keert op zijn 35ste terug naar Argentinië

Na bijna twee jaar bij het Chinese Hebei China Fortune verlaat de Argentijn Javier Mascherano de Chinese Super League. De 35-jarige voormalige international keert begin volgend jaar terug naar eigen land, waar hij een contract tekende bij Estudiantes de la Plata, zo maakte de club zondag bekend.

Het team van trainer Gabriel Milito en technisch directeur Juan Sebastián Verón, twee oud-teamgenoten van Mascherano, staat op de twaalfde plaats in de Superliga.

Begin 2018 verliet Mascherano, een tot verdediger omgevormde middenvelder, na 7,5 seizoenen de Spaanse topclub FC Barcelona voor een avontuur in China. Mascherano werd in de zomer van 2010 door de Blaugrana overgenomen van Liverpool. Met de Catalanen won hij achttien prijzen en kwam hij tot 334 officiële wedstrijden. Aanvankelijk werd Mascherano als verdedigende middenvelder en regulator uitgespeeld en kwam hij enkel als depanneur achterin terecht. Naarmate de jaren vorderden, werd hij steeds meer als verdediger beschouwd.

Mascherano brak in eigen land door bij River Plate. Via de Braziliaanse club Corinthians kwam hij in 2006 samen met Carlos Tevez naar Europa. In de Premier League kwamen ze bij West Ham terecht, later vertrok Mascherano naar West Ham, terwijl Tevez voor Manchester United, City en Juventus koos. Ook Tevez koos enkele jaren geleden voor een passage in China, waar hij een recordcontract ondertekende bij Shanghai Shenhua. Twee jaar geleden koos de spits echter voor een definitieve terugkeer naar oude liefde Boca Juniors.

Mascherano speelde 147 interlands voor La Albiceleste. Hij haalde met Argentinië in 2014 de finale van het WK, waarin Duitsland na verlengingen te sterk was. Mascherano was ook van de partij op de WK’s van 2006, 2010 (als aanvoerder) en 2018. Na de nederlaag tegen Frankrijk in de achtste finales van het laatste WK (3-4) in Rusland stopte hij als international.