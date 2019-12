Minister Demir kan naar Madrid: Vlaamse regering bereikt akkoord over klimaatplan

De Vlaamse regering heeft vanmorgen een akkoord bereikt over het klimaatplan.

De Vlaamse regering heeft een klimaatakkoord en gaat voor een CO2-reductie van 32,6 procent tegen 2030. Vlaanderen moest tegen 2030 35 procent minder CO2 uitstoten.

‘Ambitieus. Haalbaar. Betaalbaar. Die kernwoorden lopen als rode draad door het Vlaams Energie- en Klimaatplan’, tweet Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Ook minister Bart Somers (Open VLD) bevestigt dat er een akkoord is.

Minister Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat 'innovatie en energie-efficiëntie belangrijke pijlers' zijn. 'Ook door innovatie op zee met bijvoorbeeld algenkweek, kunnen we belangrijke stappen zetten', aldus Crevits.

Vrijdag moest de Vlaamse regering haar persconferentie over het klimaatplan noodgedwongen annuleren. ‘Er zijn bijkomende berekeningen nodig’, klonk het toen. ‘Het heeft geen zin om te zeggen dat we met bepaalde maatregelen een bepaalde hoeveelheid CO2-reductie bereiken, als we daar niet zeker van zijn.’

— Zuhal Demir (@Zu_Demir) December 9, 2019

In het klimaatplan moeten concrete maatregelen komen om die doelstelling te halen, maar er zouden nog bijkomende berekeningen nodig zijn om de precieze impact van bepaalde maatregelen te kennen.