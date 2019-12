AC Milan-fan neergestoken bij rellen in Bologna

Een fan van AC Milan is zondagavond na afloop van de met 2-3 gewonnen competitiewedstrijd in Bologna neergestoken, zo melden meerdere bronnen.

Omtrent de exacte omstandigheden van de steekpartij is er nog onduidelijkheid. Volgens Gazzetta dello Sport kwam het tot een onenigheid tussen twee fans van Milan omtrent een spelersshort die na de wedstrijd in de tribunes was gegooid om de 2-3 zege te vieren. Beide fans zouden de short geclaimd hebben, waarbij de ene fan een mes zou gegrepen hebben om de andere in de buik te steken. Het slachtoffer werd vervolgens zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens nieuwsagentschap ANSA zou het echter tot rellen gekomen zijn tussen supporters van beide teams, bij het verlaten van het Renato Dall’Ara-stadion. Bij die rellen zou er volgens ANSA een Milan-fan neergestoken zijn. Het nieuwsagentschap bevestigt ook dat er een onderzoek is opgestart door de politie.