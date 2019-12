Zeven gewonden na ongeval met Waterbus

De Waterbus die vaart tussen Hemiksem en het Steenplein in Antwerpen, is maandag iets voor zes uur gebotst.

Bij het incident vielen vijf lichtgewonden en twee ernstiger gewonden, maar niemand is in levensgevaar, klinkt het bij de federale politie. De brandweer moest onder andere iemand die een bekkenbreuk opliep van de boot evacueren met een ladderwagen. Bij het ongeval belandde niemand in het water.

Volgens het Havenbedrijf botste de waterbus bij het aanmeren aan de halte Sint-Anna op Linkeroever tegen de punt van het ponton aldaar. 'Dat gebeurde allicht door de sterke stroming en wind en door het feit dat het eb was', zegt Gert Ickx van Port of Antwerp.

De gevolgen voor de dienstregeling de rest van de dag zijn nog niet duidelijk. 'De boot zou nog zelf kunnen wegvaren, hij zal zo snel mogelijk worden weggebracht', stelt Ickx. 'Reizigers raden we aan de website of de app van DeWaterbus te raadplegen voor de laatste stand van zaken.'

De Waterbus is een busdienst over de Schelde tussen Hemiskem en het Steenplein in Antwerpen.