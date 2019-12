De Belgische Special Forces vinden niemand die goed genoeg is. Aan Tom Waes komt nu de loodzware taak om dat probleem op te lossen.

Is het de taak van de VRT om Defensie aan werkvolk te helpen? We hebben de beheersovereenkomst erop nagelezen, en het staat er niet expliciet in. Misschien een agendapuntje voor de onderhandelingen ...