Oostende prompt weer van zijn roze wolk na nederlaag in Eupen

De zege tegen Anderlecht is al weggespoeld: KV Oostende staat opnieuw stevig met de voetjes in het zand na een nederlaag in Eupen. Embalo scoorde het enige doelpunt na een matige partij.

Eupen-Oostende op een koude zondagavond: de match was eigenlijk lang zoals hij op voorhand klonk. Nochtans was de inzet van die partij best wel groot. Aangezien Cercle Brugge en Waasland-Beveren beiden verloren hadden, kon de winnaar van dit duel een gigantische stap zetten naar het definitieve behoud. KV Oostende had na de partijen tegen Anderlecht en Club Brugge bakken vertrouwen getankt, maar begon niet bepaald flitsend aan de wedstrijd. De thuisploeg oefende steriele druk uit, maar moest wachten op een vrije trap van Ebrahimi voor een eerste keer in de buurt van Dutoit te komen.

Na een kwartiertje warmdraaien kwam KVO dan toch beter in de match en dwong het uiteindelijk ook de beste kansen af voor de rust. Eerst had Vandendriessche het doelman De Wolf flink lastig gemaakt met een listig balletje en net voor de rust moest Jonckheere altijd scoren toen hij op een voorzet vanop rechts half naast de bal trapte.

Bij Eupen konden ze de uitgespeelde mogelijkheden op enkele vingers tellen: Dutoit moest tijdens de eerste helft geen enkele save doen. Ondertussen had Bataille gesolliciteerd naar een penalty nadat hij aangelopen werd, maar de jonge rechtsachter ging iets te gretig liggen volgens scheidsrechter Visser en de VAR.

Zondagsbal

n de tweede helft bleeft Eupen bleef op een zondagsbal die eens goed tussen de palen bij KV Oostende viel, en de kopbal van Bautista was er zo eentje. Dutoit moest zowaar een echte parade bovenhalen. De Kustboys leken hoe langer hoe meer tevreden met een puntje, want na de rust kon KVO lang niet in de buurt van De Wolf komen. Het deed de match geen deugd.

Wissels moesten de boel doen kantelen: bij Eupen kwam Embalo, D’Haese moest bij Oostende Jonckheere vervangen. Op enkele minuten tijd lukte KVO drie schotjes in de handen van De Wolf, die eigenlijk pas twintig minuten voor tijd nog eens echt moest tussenkomen na een harde vrije trap van Hjulsager.

De ploeg die scoorde, zou duidelijk winnen, en dat gebeurde uiteindelijk in de 78ste minuut. Bautista gooide voor vanop links en de ingevallen Embalo scoorde aan de tweede paal makkelijk. KVO was niet meer bij machte om nog iets terug te doen. Eupen is zo goed als gered.