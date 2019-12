Politiek volgens Lega-leider Matteo Salvini, het rechtse boegbeeld dat vaak radicaal van standpunt verandert

Matteo Salvini stapte eerder dit jaar uit de Italiaanse regering. Nu probeert hij verkiezingen te forceren en premier te worden.

Op uitnodiging van Vlaams Belang sprak Salvini onlangs in de Antwerpse Handelsbeurs. De 'man van het volk' was per privévliegtuig gearriveerd. Journaliste Ine Roox was erbij en sprak de Italiaanse politicus aan op zijn vele inconsistenties. 'Een groot politiek talent, dat zijn eigen beloftes niet nakomt.

Lees hier het artikel van Ine Roox over Matteo Salvini.

Journalist Ine Roox | Host Alexander Lippeveld | Redactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anne Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

