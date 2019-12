Volgens Lewis Hamilton staat de telefoon bij Mercedes roodgloeiend door rijders die zichzelf kandidaat stellen om in 2021 uit te komen voor de ‘Silberpfeile,’ inclusief Max Verstappen.

Lewis Hamilton is er nog niet uit wat hij gaat doen na 2020, wanneer zijn lopende contract met Mercedes afloopt. De laatste tijd worden de geruchten steeds luider dat de de zesvoudige wereldkampioen misschien wel overstapt naar Ferrari.

Afgelopen vrijdag reageerde Hamilton op het prijzengala van de FIA in Parijs op de interesse die er bestaat voor een zitje bij Mercedes.

"Het is een interessante periode want er zijn verschillende rijders die overal een zitje proberen te versieren," aldus Hamilton.

"Het aantal keren dat Toto wordt gecontacteerd door rijders, inclusief Verstappen die hier nog maar net was, vragend om te komen is een begrijpelijke zaak. Iedereen probeert zijn team te verlaten om het niveau te bereiken waar wij zijn, iedereen wil winnen en iedereen wil deel uitmaken van een winnende formule."

De Brit heeft al toegeven dat hij contact gehad heeft met Ferrari-opperhoofd John Elkann maar hij vertelde er meteen bij dat hij het enorm moeilijk zou hebben om Mercedes te verlaten.

"Ik hou van waar ik ben, ik hou van de mensen met wie ik werk, dus het is echt moeilijk om weg te gaan van iets waar je evenveel van houdt als ik. Het team, de organisatie, tot aan de bazen toe. Ik zit al sinds mijn dertiende bij Mercedes, dus het is echt moeilijk voor te stellen dat ik ergens anders zou zijn."

Nog een belangrijke reden waarom Hamilton het zo naar zijn zin heeft bij Mercedes is zijn relatie met Toto Wolff. De plannen van de Oostenrijker liggen ook nog niet vast na 2020 en zijn naam wordt vaak genoemd als vervanger van Chase Carey, de grote baas van de F1.

"Zou het hetzelfde zijn zonder Toto? Ik denk het niet," zei hij. "Maar hij moet doen wat goed voor hem is.”

"Net zoals ik weet wat goed voor mij is als ik die beslissing moet nemen, moet hij de juiste beslissing voor hem nemen en wat het beste is voor hem en zijn familie en zijn toekomst."

"Verandering is soms ook een goede zaak."

Wolff vergezelde Hamilton op het podium in Parijs en liet optekenen dat er op korte termijn nog geen beslissingen moeten verwacht worden.

"Dit is een proces dat gaat een beetje tijd in beslag nemen, maar ik zie geen verrassingen zoals het nu is," zei Wolff.

"Wij tweeën zijn al een tijdje samen, we vertrouwen elkaar, we hebben samen moeilijke tijden meegemaakt en we zijn daar sterker uit gekomen met een betere band."

"Naast ons, zijn er nog vele anderen die deel uitmaken van die interne cirkel binnen het team. Dus natuurlijk, we praten de hele tijd over de toekomst van het team en de carrière van Lewis."

