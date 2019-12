Man in kritieke toestand na val in put in Elsene

Een 60-jarige man is zondag rond 2 uur ‘s nachts in een put gevallen tussen de twee vijvers van Elsene. Dat meldt politiewoordvoerder Olivier Slosse zondag. De man verkeert in levensgevaar.

Een vrouw had de hulpdiensten gebeld nadat ze een schreeuw en een plons had gehoord. De brandweer ging ter plaatse. Daar vonden ze het slachtoffer in een put van 2 tot 3 meter diep.

De man was onderkoeld en werd ter plaatse gereanimeerd voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De man liep verschillende breuken op en verkeert ook zondag nog in levensgevaar.

Er werd een onderzoek opgestart om de omstandigheden van het incident te onderzoeken.