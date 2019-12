Ngo-federatie heeft vragen bij meerwaarde wetsvoorstel N-VA seksueel misbruik

De ngo-federatie stelt zich vragen bij de meerwaarde van een wetsvoorstel dat de N-VA in de Kamer ingediend heeft om strenger op te treden tegen seksueel misbruik in de ontwikkelingssamenwerking. ‘Integriteitsbeleid krijgt best vorm zo dicht mogelijk bij de mensen zelf’, klinkt het.

‘Integriteit is in wezen een zaak van menselijke relaties en een integriteitsbeleid krijgt dus best vorm zo dicht mogelijk bij de mensen zelf. Het voorstel van de N-VA, met één nationale gedragscode die van bovenaf wordt opgelegd, lijkt daaraan voorbij te gaan’, zo klinkt het bij de ngo-federatie. Daarmee reageren ze op het wetsvoorstel van N-VA waarin de partij pleit voor één nationale gedragscode voor alle organisaties die aan ontwikkelingssamenwerking doen.

Onder impuls van bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) kwam vorig jaar al een integriteitscharter voor ngo’s, maar dat gaat volgens N-VA niet ver genoeg. ‘We moeten sancties kunnen opleggen’, zegt Kamerlid Kathleen Depoorter, die het voorstel indiende, zondag in Het Nieuwsblad.

Aanleiding zijn de schandalen bij Oxfam en Caritas.

Alle ngo’s werken intussen aan de strikte toepassing van het charter. ‘Het is belangrijk dat organisaties dit integriteitscharter kunnen implementeren op maat van hun organisatie en een cultuur van integriteit tot stand kunnen brengen die gedragen is door alle medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen’, zo stelt Arnout Justaert, directeur van ngo-federatie.

‘We zetten liever in op een verdere toepassing en uitdieping van de bestaande afspraken en gaan hierover uiteraard graag in dialoog met beleidsmakers en de bredere samenleving. Zoals tijdens de hoorzitting komende week’, aldus nog Justaert.