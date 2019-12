Rapper Juice Wrld overleden op 21-jarige leeftijd

De Amerikaanse rapper Juice Wrld is zondag op 21-jarige leeftijd overleden, meldt entertainmentsite TMZ. Hij zou onwel geworden zijn en naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij overleed. Dat wordt ook bevestigd door andere media.

De Amerikaanse rapper Juice Wrld - echte naam Jarad Anthony Higgins - zou een beroerte hebben gekregen op de luchthaven Chicago Midway. Volgens entertainmentsite TMZ was hij nog bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Hij overleed kort na aankomst in het ziekenhuis.

Het ziekenhuis heeft het nieuws ook bevestigd aan Billboard en WGN, een lokale nieuwszender in Chicago.

De rapper vierde vorige week nog zijn 21ste verjaardag. Zijn bekendste nummer ‘Lucid Dreams’ stond in ons land zes weken in de Ultratop en piekte op plaats 46. De hit samplet ‘Shape of my heart’ van Sting en kon ook op complimenten van The Police-frontman himself rekenen. In het verleden werkte hij samen met rappers als Future, Nicki Minaj, Young Thug en Lil Wayne.

Juice Wrld startte zijn carrière vier jaar geleden en brak door in 2017 met het nummer ‘All girls are the same’. Dat nummer leidde tot een contract bij Interscope, waar ook bekende namen als Eminem, Billie Eilish en Kendrick Lamar getekend hebben.

Juice Wrld trad op 6 maart nog op in ons land als voorprogramma van Nicki Minaj in Paleis 12.