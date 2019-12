Negenkoppig Standard ontsnapt in extra tijd aan zure nederlaag in Moeskroen

Standard blijft bijzonder trefzeker in de extra tijd. Na rode kaarten voor Paul-José Mpoku en Mehdi Carcela leken de Rouches in Moeskroen tegen een nederlaag aan te lopen, maar dankzij een doelpunt in de 92ste minuut van Maxime Lestienne pakten ze een punt mee terug naar Luik.

De Rouches worstelden in Moeskroen met enkele vermoeide en geblesseerde spelers. Oulare haalde de kern niet, Cimirot viel in de opwarming uit. Waardoor Mpoku in een controlerende rol kwam te spelen.

Al na twee minuten dreigde Vanheusden. Vasic ging goed plat op diens kopbal en reageerde daarna ook attent op de rebound van Vojvoda. De vroege voorsprong kwam er toch. Emond ging achter een losse bal aan en schoot onberispelijk raak. Een goal met een buitenspelgeurtje, maar de VAR valideerde het zesde competitiedoelpunt van Emond.

Daarna dreigden Bastien (rakelings langs), Vojvoda (te verrast) en Amallah (naast) namens Standard, dat het eerste halfuur heer en meester was en daarin verzuimde de thuisploeg dood te doen. Hun gemakzucht en gebrek aan efficiëntie kwamen de Luikenaars duur te staan. Vlak voor rust prikte Perica van dichtbij de gelijkmaker tegen de netten.

Donkerrood Mpoku

In de tweede helft ging Standard door met het zichzelf moeilijk te maken. Mpoku trapte door op het been van Van Durmen en kreeg terecht de rode kaart onder de neus geschoven. Uit de daaropvolgende vrijschop sloeg Moeskroen al bijna meteen toe. Godeau slaagde er niet in zijn deviatie laag te houden.

Moeskroen nam het heft in handen. Perica stond twee keer aan het kanon, maar kon zijn schoten niet kadreren. Aan de overkant schreeuwde Standard om een strafschop toen Bastien naar de grond ging. Ref Boterberg en VAR zagen het anders. Ook Emond kreeg een uitstekende kans.

Tien minuten voor tijd bleek driemaal scheepsrecht voor Perica. Vojvoda dook onder een verre bal door en Antonov ging ermee aan de haal. In de zestien verloren ze ondertussen Perica uit het oog en de Kroatische spits vond dit keer wel de netten: 2-1.

Stilaan zaten we in MPH-time. Daarin zette invaller Maxime Lestienne spits Felipe Avenatti alleen voor Vasic. De Uruguayaan knalde op de lat. Hij deed dat echter vanuit buitenspelpositie. Had hij gescoord, had de VAR er dus een stokje voor gestoken.

Met negen langszij

Standard verloor vervolgens helemaal het hoofd. Carcela verspeelde de bal en ging fors door op Mohamed. Boterberg kon niet anders doen dan de Marokkaanse international met rood van het veld te sturen. De vernedering voor de Rouches leek zo compleet. Maar de Rouches hebben een patent op late goals. Moeskroen stond met twee man meer op het veld en toch kon Lestienne alleen op Vasic af. De Rode Duivel faalde niet: 2-2 in minuut 92.

Nog even moesten Preud’homme en co de adem inhouden toen Antonov via Vojvoda centimeters naast trapte. De Rouches verspeelden twee punten, maar het had hier veel erger gekund.