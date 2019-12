MR-voorzitter Bouchez: ‘CD&V heeft de sleutel in handen’

Kersvers MR-voorzitter George-Louis Bouchez ziet geen heil in het uitbreiden van paars-groen met CDH. ‘Een meerderheid moet zo breed mogelijk gedragen zijn in de twee taalgroepen.’

‘We sluiten geen enkele deur’, zegt MR-voorzitter George-Louis Bouchez. Daar waar voor hem paars-geel een paar weken nog plan A was, beschouwt hij vandaag een regering rond een paars-gele of paars-groene as als gelijkwaardig. ‘Wat voor ons telt is het project. De MR vindt het erg belangrijk dat wordt gewerkt aan de gezondmaking van de begroting én dat de belastingdruk daalt.’ Voorts heeft de partij al meer dan eens duidelijk gemaakt dat ze geen communautaire stappen wil zetten.

Voor Bouchez heeft CD&V de sleutel in handen voor het vervolg. Afgelopen weekend maakte hij in De Tijd al duidelijk dat paars-groen met 76 op de 150 zetels veel te krap is. Voor uitbreiding van die krappe meerderheid kijkt Bouchez naar CD&V, niet naar CDH. ‘Een meerderheid moet zo breed mogelijk gedragen zijn in de twee taalgroepen.’ Paars-groen, uitgebreid met CD&V heeft al geen meerderheid langs Vlaamse kant. Als CDH, en niet CD&V paars-groen zouden versterken, zou dat onevenwicht alleen maar groter worden.

Maar CD&V houdt voorlopig de boot af. Of dat ook betekent dat Bouchez het liefst heeft dat Koen Geens het veld wordt ingestuurd, wil hij niet gezegd hebben. ‘Als de koning naar onze mening vraagt, zullen wij die geven. Maar daar geldt het colloque singulier.’