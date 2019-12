EK VELDLOPEN. Bouchikhi en Kimeli halen top tien, zilver voor Belgisch team en kritiek op winnares bij de vrouwen

België heeft zondag zilver veroverd in het landenklassement op het EK veldlopen in Lissabon bij de mannen. Soufiane Bouchikhi was beste Belg op een zevende plaats, Isaac Kimeli was achtste. Het goud ging verrassend naar de onbekende Zweed Robel Fsiha, die het haalde voor de Turk Aras Kaya en de Italiaan Yemaneberhan Crippa.

Bouchikhi ging voortvarend van start in het Parque da Bela Vista in Lissabon en positioneerde zich in de aanvangsfase in de top vijf. Halfweg koers kreeg hij het wat zwaar, maar kraken deed de Luikenaar nooit. Hij zag even Kimeli over zich heen komen, maar kon in de laatste kilometers zijn tweede adem vinden en werd alsnog eerste Belg op een verdienstelijke zevende plaats. Kimeli volgde één plaatsje verder als achtste. Voor geen van beiden was het hun beste resultaat op een EK veldlopen. Bouchikhi was in 2017 in Samorin vijfde, Kimeli was vorig jaar in Tilburg tweede.

De andere twee Belgen, Lahsene Bouchikhi - broer van - en Michael Somers, finishten als 23e en 24e. België totaliseerde dankzij zijn eerste drie lopers, alleen die zijn van tel, 38 punten in het landenklassement. Dat leverde zilver op, amper twee puntjes scheidden onze landgenoten van het goud, dat naar Groot-Brittannië ging.

Het is de derde keer sinds de oprichting van het EK veldlopen in 1994 dat het Belgische mannenteam een collectieve medaille verovert. In 1996 in Charleroi was er brons voor onze landgenoten voor eigen volk, in 2013 in Belgrado was er zilver. Die laatste zilveren veldloopgeneratie leverde uiteindelijk enkele internationale toppers af, met marathonspecialisten Koen Naert en Bashir Abdi als exponenten.

Foto: AP

Yasemin Can voor vierde keer op rij Europees kampioene, kritiek verstomt niet

De Turkse Yasemin Can heeft zich zondag in Lissabon voor de vierde keer op rij tot Europees kampioene veldlopen gekroond. De titels van Can brengen altijd heel wat kritiek met zich mee, omdat ze door velen niet als een echte Turkse beschouwd wordt. Ze is in Kenia geboren, woont er nog altijd en heeft ook geen Turkse familie, maar behoort tot een generatie door Turkije opgekochte atleten. Er deden zondag in Lissabon geen Belgische atletes mee bij de vrouwen senioren.

Can vertrok rustig, zeker voor haar doen, en liep in de eerste kilometer in vierde positie. Maar na een kleine twee kilometer ontbond ze haar duivels, en zou ze nooit meer worden teruggezien door de concurrentie. Ze liep doorheen de wedstrijd alleen maar verder weg. Can heeft in het verleden al enkele keren bekend dat ze zich nog altijd een Keniaanse voelt en zelfs liever voor haar moederland zou uitkomen, maar heeft ondertussen wel zes Europese titels op haar naam staan, veldlopen en piste samen gerekend.

Het zilver ging zondag bij de vrouwen naar de Noorse Karoline Bjerkeli Grövdal. Brons was verrassend voor de Zweedse Samrawit Mengesteab. In het landenklassement was het goud voor de Britten, die het haalden voor Ierland en Portugal. De Belgische atletiekbond besloot om voor de eerste keer niemand te selecteren bij de vrouwen.

Belgisch viertal finisht vijfde in Mixed Relays

België is zondag op de vijfde plaats geëindigd op de Mixed Relays bij het EK veldlopen in Lissabon. In die aflossingsrace lopen voor elk land twee vrouwen en twee mannen 1.500 meter. Het goud was voor Groot-Brittannië.

Startloopster Vanessa Scaunet deed het meer dan behoorlijk. Op de laatste helling moest ze de kopgroep wel laten gaan, maar ze wisselde als zesde, op zeven seconden van de Wit-Russische leiders. Robin Hendrix nam de tweede ronde voor zijn rekening en startte furieus. Hij schoof meteen op van zes naar drie. In de laatste afdaling moest hij zich zijn snelle start een beetje bekopen, en hij viel nog een plaatsje terug om als vierde te wisselen met Camille Muls. Dan al was duidelijk dat een medaille lastig zou worden voor onze landgenoten.

Muls was op papier de zwakste schakel in de Belgische ploeg - als specialiste van de 800 meter is 1.500 meter behoorlijk lang voor haar - maar ze hield lange tijd goed stand op de vierde plaats. In de laatste hectometers moest ze de Fransen laten passeren, waardoor ze als vijfde doorgaf aan slotloper Eliott Crestan. Die deed wat van hem verwacht werd: standhouden. Hij liep als vijfde binnen, op 24 seconden van de Britten.

Op Groot-Brittannië stond geen maat. Ze bouwden hun kloof al van in de tweede ronde alsmaar verder uit en veroverden de Europese titel met een straatlengte voorsprong. Het zilver was voor Wit-Rusland, brons voor Frankrijk.

Foto: BELGA

Lonneux presteert boven verwachting bij U23

Oussama Lonneux is zondag als negende geëindigd bij de U23 op het EK veldlopen in Lissabon. De Fransman Jimmy Gressier verlengde zijn titel.

Lonneux startte furieus en ging even bij de eerste vijf lopen. Daarna liet hij zich wijselijk wat uitzakken om na twee en vier kilometer respectievelijk als elfde en dertiende door te komen. Daarna begon de Luikenaar weer op te schuiven. Op een ronde van het einde was hij zevende, in de finale verloor hij opnieuw twee plaatsjes.

Ook Leuvenaars Guillaume Grimard en John Heymans deelden hun wedstrijd goed in. Grimard haalde het als 21e uiteindelijk van zijn trainingsmaatje Heymans, die als 24e finishte. Clement Deflandre was voor top 15 gekomen, maar moest vrede nemen met een 50e plaats. Lucas Da Silva was 59e.

Achter de Fransman Jimmy Gressier was het zilver voor de Serviër Elzan Bibic, brons ging naar de Spanjaard Abdessamad Oukhelfen. Het teamklassement was voor de Fransen. België werd zesde, op negen puntjes van het brons.

Bij de vrouwen kon Laura Swannet niet voor een verrassing zorgen. De triatlete, die zich tot haar eigen grote verbazing wist te kwalificeren voor het EK veldlopen, liep lang op een 48e plaats en finishte uiteindelijk als 50e. De winst ging naar de Deense titelverdedigster Anna Emilie Möller. Zilver was voor de Nederlandse Jasmijn Lau, brons voor de Ierse Stephanie Cotter. Nederland won goud in het landenklassement.

Vier op rij voor fenomeen Jakob Ingebrigtsen bij U20

De Noor Jakob Ingebrigtsen heeft zondag in Lissabon voor het vierde jaar op rij goud veroverd bij de U20 op het EK veldlopen. Het Belgische viertal kwam er niet aan te pas, de beste landgenoot was Ward Leunckens als 36e.

Tim Van de Velde was gekomen voor top tien na zijn vijftiende plaats vorig jaar, en nestelde zich in de aanvangsfase rond de twintigste plaats. In plaats van op te schuiven in de laatste ronden, viel hij nog verder terug. Zo werd Ward Leunckens, die na één ronde 45e liep, uiteindelijk nog eerste Belg op plaats 36 na een goed ingedeelde race op het zware parcours in het Parque da Bela Vista in Lissabon. Simon Meganck was de tweede landgenoot op 42, Van de Velde volgde pas als 48e. Ruben Verheyden finishte nog tien plaatsen verder als 58e.

Het zilver ging na Ingebrigtsen naar de Turk Ayetullah Aslanhan, brons naar de Ier Efrem Gidey. In het teamklassement ontgoochelden de Belgen zwaar met een twaalfde plaats, het goud was daar voor Groot-Brittannië.