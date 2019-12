Israël heeft zaterdag twee raketten die gelanceerd werden vanuit de Gazastrook onderschept. Bekijk de beelden in de video hierboven.

Het conflict tussen Israël en Palestina laait sinds vorige maand terug op na de dood van een belangrijke Palestijnse leider bij een Israëlische actie. Toen antwoordden de Palestijnen met een raketaanval. Een van de raketten sloeg in op een autosnelweg, dat ziet u in de video hieronder.

Een belangrijke wending in het conflict is de gewijzigde houding van de VS. De Verenigde Staten noemen de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied niet langer 'per sé inconsistent met het internationaal recht'. Dat standpunt maakt bruusk een einde aan decennia van Amerikaans beleid. Wat dat betekent, ziet u in de video hieronder.