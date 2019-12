‘Magnette had nog iets af te vinken, meer niet’

Informateur Paul Magnette (PS) heeft de N-VA-top enkel pro forma gesproken. ‘We hebben hem twee weken niet meer gezien, dat is dan toch duidelijk’, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Zaterdagavond sprak informateur Paul Magnette (PS) zo’n anderhalf uur met N-VA-voorzitter Bart De Wever, geflankeerd door ondervoorzitter Lorin Parys en kamerlid Theo Francken. Maar dat was niet meer dan een beleefdheidsbezoekje maakte De Roover duidelijk in De Zevende Dag. ‘Hij kan toch moeilijk naar de koning gaan zonder onze partij nog eens even te horen na twee weken. De informateur had nog iets af te vinken op zijn to do-lijstje, meer niet.’

Hij wees ook nog eens op de nota’s van Magnette waarin helemaal niks zit dat N-VA kan verleiden. In zijn laatste nota sluit hij bovendien expliciet nieuwe communautaire stappen uit in de komende bestuursperiode. ‘De uitvoering van het Vlaams regeerakkoord wordt bijna onmogelijk gemaakt met deze nota’, klonk het nog.

Groen-fractieleider Kristof Calvo looft de Magnette ‘die eindelijk zijn nek uitsteekt. We staan voor een cruciaal moment voor ons land. Ik hoop dat morgen de coalitie van de redelijkheid kan opstaan. Het is gemakkelijker om op de zijlijn te gaan staan dan de verschillen te overstijgen.’

Voor De Roover is het duidelijk dat de trein helemaal richting een regenboogcoalitie rond een paars-groene as dendert. ‘Magnette hoopt dat hij paars-groen licht krijgt en dat moet niet van bij ons komen.’

De Wever bood zich opnieuw aan

Alle ogen zijn morgen dan ook gericht op het uitgebreide partijbureau van Open VLD. Het viel wel op dat De Zevende Dag geen enkele van de liberale tegenstanders van paars-groen wist te strikken. Johny De Raeve, de liberale burgemeester van Zonhoven, was op post om te poneren dat voor hem de inhoud telt. Hij spreekt zich niet uit over paars-groen of paars-geel. Kandidaat-voorzitter Francesco Vanderjeugd waarschuwde dan weer dat paars-groen wel eens geen meerderheid zou hebben als de partij er nu zou mee doorzetten.

Een paars-groene regering heeft een zetel op overschot, waardoor ze gegijzeld kan worden door één balorig parlementslid. Ook kersvers MR-voorzitter George-Louis Bouchez opperde dit weekend in De Tijd nog dat paars-groen te krap is.

Om die krappe meerderheid uit te breiden wordt volop naar CD&V gekeken. ‘Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat zaken zijn waarin christendemocraten en groenen elkaar kunnen vinden’, reikte Calvo hen vanmiddag alvast de hand. De christendemocraten houden de boot voorlopig af, maar houden de deur wel open. CD&V wil het liefst dat de N-VA-voorzitter eerst nog eens een kans krijgt om paars-geel te testen.

Bart De Wever heeft naar verluidt gisterenavond aan Magnette herhaald dat hij een informatie-opdracht wel ziet zitten. De Vlaams-nationalisten gaan niet mee in de redenering dat paars-geel al genoeg is getest. ‘Al die maanden dienden vooral om de PS een regering te laten vormen en Magnette voorzitter te laten worden.’

Het uitgebreide partijbureau bij Open VLD morgen zal bepalend zijn of de koning al een blauwe (pre)formateur het veld kan insturen. Als daar duidelijk wordt dat paars-groen mogelijk is, kan hij moeilijk anders. Een alternatief is dat hij ingaat op de vraag van de grootste partij om de handschoen op te nemen. Het is een publiek geheim dat het paleis een paars-gele regering de beste garantie vindt voor de stabiliteit van het land. Of krijgt een christendemocraat - Koen Geens bijvoorbeeld - de bal toegeworpen? Naar de christendemocraten wordt volop gekeken om van paars-groen een ruimere regenboogcoalitie te maken. Het Franstalige CDH is nog altijd niet happig op regeren, ‘tenzij ze echt nodig zijn om het land te deblokkeren.’

Wat vaststaat is dat elk tijdverlies het voor Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten alleen maar moeilijker zal maken om met paars-groen verder te gaan. Als nu geen blauwe (pre)formateur aan zet komt, komt de hele discussie in de slipstream van de liberale voorzittersverkiezingen in maart.