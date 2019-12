‘Big sleep out’ voor groeiend aantal daklozen

In vijftig wereldsteden hebben 50.000 mensen in de nacht van zaterdag op zondag een ‘big sleep out’ gehouden, om aandacht te trekken voor de groei van het aantal dak- en thuislozen wereldwijd.

Beroemde acteurs en actrices sliepen samen met nog duizenden anderen een nachtje buiten. Onder meer Helen Mirren sloot zich bij de actie aan en verbleef in centraal Londen voor de nacht. ‘Het is onvoorstelbaar alarmerend dat de exponentiële groei van daklozen te zien is in elke grote stad, van Los Angeles tot New York en Londen’, zei ze aan persagentschap Reuters.

‘De grens tussen het hebben van een huis en dakloos zijn is voor veer families zo dun’, zei ze nog. Ze las een verhaal voor aan de 2.000 mensen die op Trafalgar Square verzamelden.

Andere aanwezige sterren waren Will Smith en Brian Cox. Samen met zo’n 50.000 mensen deden ze mee aan de ‘Big Sleep Out’, in meer dan 50 verschillende steden: van New York tot New Delhi.

Het hoofd van de vzw voor daklozen in Londen ‘Shelter’ sprak van een nationale ramp. ‘Duizenden mensen slapen in onze straten, en tienduizenden families zitten vast op tijdelijke locaties’, zei Polly Neate.