Nicky Degrendele haalt tweede ronde keirin niet op wereldbeker baanwielrennen in Cambridge

Onze landgenote Nicky Degrendele heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van de keirin tijdens de slotdag van de Wereldbekermanche baanwielrennen in het Nieuw-Zeelandse Cambridge.

De 23-jarige Degrendele, een voormalige wereldkampioene in de keirin, finishte als vijfde van zes rensters in haar wedstrijd van de eerste ronde, en kon zich zo niet rechtstreeks plaatsen voor de tweede ronde. In de herkansingen slaagde ze er met een tweede plaats in haar heat net niet in om zich toch nog te plaatsen. De overwinning ging in de finale uiteindelijk naar de Koreaanse Hyejin Lee.

Ook een week geleden in Hongkong werd Degrendele uitgeschakeld in de herkansingen van de keirin. Eerder dit weekend ging ze eruit tijdens de zestiende finales van de sprint. De West-Vlaamse was de enige Belgische baanwielrenster in Cambridge.