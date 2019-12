Banaan van 120.000 dollar opgegeten als performance

Een kunstwerk van een aan de muur geplakte banaan, dat eerder voor 120.000 dollar is verkocht, is zaterdag opgegeten op een kunstbeurs in Miami.

Het werk ‘Comedian’ van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan bestaat uit een banaan die met duct-tape opgehangen is aan een muur. Drie edities van het kunstwerk werden onlangs nog verkocht voor minstens 120.000 dollar.

Op een kunstbeurs in Miami is het werk opgegeten door de performancekunstenaar David Datuna. Hij deelde een video op Instagram waarin te zien is hoe hij de banaan van de muur haalt en opeet terwijl toeschouwers verbouwereerd toekijken. Hij noemde zijn performance ‘Hungry Artist’.

‘Ik hou van het werk van Maurizio Cattelan en ik hou helemaal van deze installatie. Het was heerlijk’, schrijft hij bij de post.

Toch heeft Datuna het kunstwerk niet vernietigd, stelt Lucien Terras van de Parijse kunstgalerij Perrotin, waar het werk voor het eerst werd voorgesteld. Voor het kunstwerk worden de bananen vervangen, zo is er op de beurs in Miami inmiddels een nieuwe banaan op de muur geplakt.

Bovendien kochten de kopers van het kunstwerk niet de in Miami tentoongestelde vrucht, maar het concept achter het kunstwerk. Ze krijgen een certificaat van echtheid.