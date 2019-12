NBA-sensatie Luka Doncic blijft schitteren en evenaart record van legende Michael Jordan

De Sloveen Luka Doncic heeft zaterdag in de 130-84 overwinning van zijn Dallas Mavericks tegen New Orleans Pelicans zijn achttiende NBA-wedstrijd op rij gespeeld waarin hij goed was voor minstens twintig punten, vijf rebounds en evenveel assists. Daarmee evenaart Doncic een dertig jaar oud record van Michael Jordan uit 1989.

Tegen de Pelicans klokte twintigjarige Doncic af op 28 punten, 9 assists en 6 rebounds in 26 minuten. Daarmee had hij een stevige bijdrage in de vijfde zege op rij voor de Mavericks, de tiende in de laatste elf wedstrijden. Dat was niet meer gebeurd sinds 2010-2011, het seizoen waarin ze hun enige NBA-titel veroverden.

Vorig seizoen werd de Sloveen al verkozen tot Rookie van het Jaar in de NBA, dit jaar wordt hij al bij de groten LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis en James Harden gerekend, en dus is hij ook kanshebber om MVP van het seizoen te worden.

Het record van zaterdag was bovendien niet zijn eerste, bij de spelers jonger dan 21 jaar heeft hij ook een recordaantal triple-doubles achter zijn naam. Met vijftien stuks doet hij beter dan onder meer Magic Johnson en LeBron James.