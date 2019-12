Bij een grote brand in een fabriek in New Delhi in India zijn zondag tientallen mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten zijn minstens 43 dodelijke slachtoffers gevallen. Er vielen ook 16 gewonden.

De slachtoffers zijn werknemers zijn die in de fabriek hadden geslapen en ‘s ochtends vroeg door de vlammen verrast zijn. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Volgens de brandweer is het vuur intussen geblust, maar blijft het mogelijk dat er nog steeds slachtoffers in het gebouw aanwezig zijn.

Er zijn regelmatig branden en ongevallen in Indiase fabrieken omdat de veiligheidsnormen vaak worden genegeerd. Doordat er weinig voorzieningen zijn, zoals nooduitgangen en brandblussystemen, vallen er vaak veel slachtoffers.

De Indiase premier Narendra Modi reageerde al ontzet op de ramp.

In september kwamen er bij verschillende explosies in een chemiefabriek in het westen van het land meer dan een dozijn mensen om het leven en vielen nog eens tientallen gewonden.