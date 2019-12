Club Brugge krijgt overwinning tegen STVV niet cadeau

STVV hield leider Club Brugge 85 minuten lang in bedwang zaterdagavond op Stayen. Tot Ricca in de slotfase een hoekschop tegen de netten kopte, de drie punten dus in extremis mee naar Brugge: 1-2.

Voorin kreeg Okereke de voorkeur op Stayen, Dennis en Tau stonden niet in de basis, ook Deli begon in de dug-out. Bij STVV toverde Nicky Hayen in zijn mogelijk alweer laatste wedstrijd als T1, verrassingen uit zijn hoed op het middenveld. Asamoah en De Ridder begonnen allebei op de bank, Durkin en Colombatto werden uitgekozen om de strijd aan te gaan met Vanaken en Vormer.

Club nam meteen het heft in handen op Stayen, met veel beweging met en zonder bal, Vanaken en Schrijvers zetten de Brugse lijnen uit. Intussen nam Diatta Sankhon al snel met een panna te grazen, hij trapte via een Truiens been staalhard tegen het kader. STVV raakte nauweijks op de helft van clubicoon Simon Mignolet en werd verplicht tot catenaccio. En toch werd de doelman van Club gevloerd bij de eerste prik van de thuisploeg. Botaka werd onderuit geschoffeld aan de zijlijn. Colombatto pakte uit met een perfect aangesneden vrije trap, de slecht bewaakte Boli klopte Mignolet: 1-0, de tiende seizoenstreffer al van de Frans-Ivoriaanse spits.

Toch veranderde het spelbeeld niet. Brugge zocht de openingen, maar het geelblauwe blok hield stand en kwam niet verder dan een hopeloos afstandsschot van Schrijvers. Op slag van rust lukte het dan toch een keer. Mmaee verwachtte hulp van zijn doelman, maar Schmidt rekende op zijn beurt op een tussenkomst van zijn verdediger, waardoor Balanta makkelijk kon binnenknikken: een verdiende gelijkmaker.

Na de koffie speelde STVV richting eigen aanhang en kwam er meer lef van de Kanaries. Boli kon uithalen vanuit de tweede lijn, Mignolet kende echter weinig moeite met het schot. Club stak net voor het uur de neus aan het venster. Okereke was te verrast toen hij het leer zomaar kreeg toegespeeld van De Bruyn. De Brugse spionkop schreeuwde om Vossen.

Intussen trok Boli de motor opnieuw op gang, hij werd van de sokken gelopen in de zestien door ex-ploegmakker Brandon Mechele, D’Hondt en de VAR wilden niet van een penalty weten. STVV rook bloed, Colombatto kwam op de proppen met opnieuw een gevaarlijk aangesneden vrije trap, dit keer kon geen Truienaar er zijn voet tegen zetten. Ook Garcia kon een vrije trap van Colombatto niet verzilveren. Brugge reageerde dan weer met een hoekschop via Vormer. Balanta strafte geharrewar voor het doel van Schmidt af: 1-2, zo dacht iedereen. Maar D’Hondt snelde naar het videoscherm en keurde af na een Brugse fout. Stayen in lichterlaaie.

Clement bracht na De Ketelaere nu ook Percy Tau nog, de Zuid-Afrikaan knalde meteen net over. Het was duidelijk dat het in het slotkwartier nog beide kanten uitkon. Want ook Boli probeerde, hij schilderde een vrije trap maar net naast. De punten gingen uiteindelijk mee naar Brugge. Een hoekschop werd door Ricca simpel tegen de touwen geprikt: dan toch 1-2.