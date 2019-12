Genk wint maar overtuigt niet tegen geplaagd Cercle Brugge

Het mocht weer niet zijn voor rode lantaarn Cercle Brugge. Net als in de heenmatch een paar weken geleden toen Mazzu nog coach was bij de landskampioen, was Cercle de betere ploeg. Eens te meer kon het de kansen echter niet afmaken. Na de verdiende gelijkmaker kon Berge uit het niets een matig en bang Racing Genk nog de zege bezorgen: 1-2. De eerste onder Hannes Wolf.

Dat Bernd Storck Cercle naar zijn hand zette weten we ondertussen. Hij miste opnieuw Taravel wegens rugpijnen en Saadi liep op training een kuitblessure op. Storck koos voorin echter niet voor de op Standard goed ingevallen Foster maar nogal verrassend voor Gory. Niet voor lang want Gory moest na een kwartier al naar de kant met een blessure aan de hamstrings.

254 Genkse supporters maakten zaterdagavond de verre trip richting Brugge. 254 moedige fans, zo zou blijken. Want wie van voetbal houdt, moest de eerste 45 minuten niet op Jan Breydel zijn. KRC Genk ging met een 0-1 voorsprong de rust in, dat bleek de belangrijkste conclusie voor de bezoekers. Een doelpunt van Ito, zijn eerste in de competitie. Vorige dinsdag had de kwieke Japanner ook al een keer raak getroffen in het bekerduel met Antwerp. Ito ontdeed zich van Panzo en trapte via het Donsahs scheenbeen raak in de rechter benedenhoek: 0-1.

Coole Vandevoordt

Tot dan worstelde KRC Genk met zichzelf en de bal. De slordigheden waren ontelbaar. Cuesta speelde meermaals fout in, Ndongala liep de bal zomaar over de zijlijn, Dewaest vuurde een raketje af in de richting van zijn eigen doelman en zelfs Berge trapte een breedtepass zomaar buiten. Het meest opwindende Genkse feit na een halfuur? Het gewaagde hakje van doelman Maarten Vandevoordt, die zaterdag debuteerde in de Belgische Pro League. De Truienaar werd op de hielen gezeten door Gory, maar toonde zich cooler dan een vriesvak. Vandevoordt kapte de Cercle-speler simpel maar gedurfd uit met een sleep onder de voetzool, om vervolgens ook nog eens een perfecte dieptepass in de voeten van Neto te versturen. Met de handen moest Vandevoordt niet al te veel werk verrichten, ook al had Cercle in grote delen van de eerste helft het meeste balbezit. Eén keer kwam hij erg gepast tussen, toen een grondscherend schot van Donsah nog afweek. Vandevoordt tikte de bal vliegensvlug met de rechterhand in hoekschop.

Het was de grootste kans voor Cercle, dat na 20 minuten dus al twee basisspelers had zien uitvallen. Coach Storck moest zowel Gory als Omolo erg snel wisselen. Maar de thuisploeg liet het hoofd niet hangen en bleek ook meteen na de rust de meest attente ploeg. Zonder echt veel uitgesproken kansen bij mekaar te voetballen. Maar het klom toch langszij via Somers. Niet eens onverdiend op dat moment. Want Vandevoordt had al tot twee keer toe een foutje van Lucumi moeten rechtzetten met gepaste parades. Toen Dewaest een schot van Somers liet afwijken, moest de Genkse keeper zich dan toch gewonnen geven.

Berge matchwinnaar

Lang kon Cercle niet genieten van zijn doelpunt, want helemaal uit het niets bracht Sander Berge de regerende landskampioen weer op voorsprong. De Noorse international speelde in Brugge niet zijn beste partij van het seizoen, maar ook dan blijft hij nuttig. Omdat Berge nooit opgeeft, omdat Berge zijn ploegmaats mee sleurt, omdat Berge op een belangrijk moment weet te scoren. Zijn derde van het seizoen al, dat is meer dan we van hem gewoon zijn.

KRC Genk pakte zo zijn allereerste overwinning onder Hannes Wolf. Daarvoor had de Duitse coach vijf wedstrijden nodig. Een gemiddelde dat snel omhoog zal moeten om play-off 1 veilig te stellen. De zege tegen Cercle is een eerste, belangrijke stap. Niet het geleverde spel, wel de getoonde inzet moet Racing vertrouwen geven om omhoog te durven kijken. Volgende week zaterdag ontvangt Genk Waasland-Beveren. Maar eerst wacht dinsdag de trip richting Napels. Voor Cercle wordt het vanaf dinsdag weer uithuilen en herbeginnen. Voor de zoveelste keer. Er zal ook schade moeten opgemeten worden want Hubert kwam in de slotfase nog in botsing met ploegmaat Dekuyper en moest weg gedragen worden. Cercle had geen wissels meer en eindigde met tien man. Veldspeler Donsah moest de match als doelman volmaken. Voor zes minuten nog wel want zoveel toegevoegde tijd kwam er nog. Donsah had dat blijkbaar eerder al gedaan want hij pakte knap en als een echte keeper zijn eerste bal.