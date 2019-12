Paul Magnette op bezoek bij Bart De Wever voor overleg

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zaterdagavond in Antwerpen een afspraak met federaal informateur Paul Magnette (PS). Dat liet De Wever verstaan op radiozender Joe en werd bevestigd aan Het Laatste Nieuws.

Het Christmas House van Joe FM staat op de Grote Markt in Antwerpen, en de Antwerpse burgemeester Bart De Wever was daar zaterdag in de vooravond te gast. De N-VA-voorzitter kreeg een vraag over de vorming van de nieuwe federale regering, en mysterieus zei hij dat er ‘vanavond misschien wel iets beslist wordt’. De Wever zei dat hij nog bezoek krijgt zaterdagavond. ‘Niet van de Kerstman, maar van iemand uit het zuiden, laat ons zeggen. We zullen zien wat het wordt.’

Aan Het Laatste Nieuws werd bevestigd dat het wel degelijk om informateur Paul Magnette (PS) gaat. Het is nog niet geweten wat de twee zullen bespreken, maar het lijkt aannemelijk dat ze het zullen hebben over de mogelijkheden die er nog zijn om alsnog samen een federale regering te vormen. Maandag gaat Magnette een laatste keer verslag uitbrengen van zijn vorderingen aan koning Filip.

De voorbije weken leek Magnette nadrukkelijk overleg te hebben met de paars-groene partijen. Donderdagavond had de informateur een gesprek met CD&V en CDH, en zaterdagavond dus met N-VA.

Paars-geel testen of tijd rekken?

Iedereen kijkt vooral naar de Vlaamse liberalen van Gwendolyn Rutten om de federale knoop te ontwarren. Bart De Wever heeft zichzelf de voorbije week nog aangeboden als informateur en wil het paars-gele alternatief nog eens bekijken, maar dat wordt aan de linkerzijde gezien als paniekvoetbal. ‘De bedoeling is niet om paars-geel te testen, maar om tijd te rekken en de voorzittersverkiezingen bij Open VLD in maart te besmetten’, vreest een onderhandelaar.

Zodra het januari wordt, dreigen die voorzittersverkiezingen hun schaduw vooruit te werpen en een mogelijke regeringskeuze te verlammen. Die verkiezingen worden dan een referendum tussen paars-geel en paars-groen, met alle interne spanningen van dien. Veel lokale liberale burgemeesters en Kamerleden spreken immers de banvloek uit over een regering zonder de N-VA. Die zou inhoudelijk te links worden en telt bovendien een minderheid aan Vlaamse kant in de Kamer. Binnen de Vlaamse fractie en onder stedelijke afdelingen is de appetijt groter. Maar vooral de volledige partijtop, met voorzitster Gwendolyn Rutten op kop, is ervan overtuigd dat er eigenlijk geen alternatief is. De keuze, zo valt te horen bij Open VLD, is niet tussen paars-groen of paars-geel, maar tussen paars-groen en de chaos.