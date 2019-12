Kleuter na uren bevrijd uit ingestort pand in Nederland

In Coevorden, in het oosten van Nederland, is een grillroom zaterdagmiddag ingestort na een explosie. Een vijfjarig jongetje dat urenlang gekneld zat onder het puin, is rond 20 uur bevrijd. De jongen werd in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht.

Gespecialiseerde teams waren uren in de weer om bij het kind te komen. Dat kostte veel tijd omdat het zorgvuldig moest gebeuren, aldus de burgemeester. Hij was bezorgd dat de kleuter onderkoeld zou geraken.

Om veilig te kunnen werken, werden de stroom en het water in de omgeving afgesloten. Er was een bouwkraan ingezet en geparkeerde wagens werden verwijderd.

Kort na de explosie werd al een eerste slachtoffer vanonder het puin gehaald. Het ging om de vader van het kind. Die is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, maar zou bij bewustzijn zijn.

Pas uren later kon ook zijn vijfjarige zoon worden bevrijd. Omstaanders applaudisseerden toen het jongetje door hulpdiensten naar buiten werd gedragen.De brandweer denkt nu dat er zich niemand meer onder het puin bevindt. Later zaterdagavond wordt dat nog eens gecontroleerd.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.