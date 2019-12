Betrapte zwartrijder valt MIVB-controleur thuis aan

Een controleur van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB is voor de deur van zijn huis in Molenbeek in elkaar geslagen door een zwartrijder. Die was het adres te weten gekomen omdat de naam van de controleur op het proces-verbaal stond, iets waar veiligheidsagenten al enige tijd verandering in willen brengen.

De man verschijnt op 20 december voor de rechtbank, bevestigt het parket van Brussel aan de redactie van Het Nieuwsblad.

Volgens collega’s van de man had de controleur de zwartrijder een boete van 107 euro gegeven. Dat zeggen ze in La Capitale. ‘De man, die toen op heterdaad betrapt was toen hij voorbij de poortjes geraakt was zonder te betalen, bedreigde de controleur meteen. Ik ga je binnenkort in elkaar slaan, zei hij.’

Het bleef niet bij die bedreiging. Op 28 november, enkele dagen na de feiten, stond de zwartrijder de controleur voor zijn huis in Molenbeek op te wachten. ‘Dan heeft hij hem geslagen’, aldus de collega’s. Zij denken dat de man wist waar hun collega woonde omdat zijn naam op het pv staat. In het verleden hebben de controleurs al enkele keren gepleit om dat te veranderen, bijvoorbeeld door een serienummer.

‘De precieze omstandigheden kunnen we niet bevestigen’, zegt Stéphanie Lagasse van het parket van Brussel. ‘De man is opgepakt en moet op 20 december voor de rechter verschijnen.’ De MIVB zegt in La Capitale van niets te weten. ‘Maar wij nemen alle gevallen van agressie tegen ons personeel heel ernstig. Van dit feit zijn we niet op de hoogte.’