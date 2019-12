Herdenkingsmuur voor overleden politieagenten ingehuldigd

In het grootste politiegebouw in Brussel is zaterdag een herdenkingsmuur ingehuldigd voor de 27 agenten die sinds de politiehervorming van 2001 omkwamen tijdens de uitoefening van hun job.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, Brussels burgemeester Philippe Close, commissaris-generaal Marc De Mesmaeker van de federale politie en korpschef Michel Goovaerts van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene woonden de ceremonie bij.

De ‘Wall of Memory’ voor de overleden agenten werd zaterdagochtend onthuld in het hart van het Polis Center, een groot politiegebouw waar dagelijks honderden federale en lokale agenten aan de slag zijn. Op de herdenkingsmuur prijken de foto’s, namen en functies van de 27 mensen die het leven verloren tijdens de dienst. Aan de voet van de muur werden bloemenkransen neergelegd, de politiefanfare luisterde de plechtigheid op.

‘Het ging om mensen wiens dagelijkse taak, missie en roeping erin bestond om uw leven en ons samenleven veiliger te maken’, zo prees minister De Crem de overleden agenten. ‘Ze werden inspecteurs en hoofdinspecteurs die, bezield door een groot rechtvaardigheidsgevoel, er niet enkel voor gekozen hebben om een vak uit te oefenen, maar om een missie te vervullen. Bovenal gaat het telkens om het verlies van een mensenleven, een vriend, een partner, een mama, papa...’

Ook commissaris-generaal De Mesmaeker zong de lof van de ‘dagdagelijkse inspanningen en daden van onze politievrouwen en -mannen’. ‘Laten we dankbaar zijn. Laten we trots zijn. Laten we steeds aan hun zijde staan: fysiek, door onze daden en beslissingen, maar ook door onze gedachten aan de “fallen ones”’, zei hij.

Op 7 december 1998 werd de wet afgekondigd die de geïntegreerde politie in het leven riep. De wet resulteerde uit het Octopusakkoord waarmee de politieke partijen na de Dutroux-affaire het veiligheidslandschap in België hertekenden. Sindsdien is 7 december de Dag van de Geïntegreerde Politie.