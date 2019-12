Responsible Young Drivers bereiden zich voor op eindejaar

De eerste 9 vrijwilligers, die tijdens de komende oudejaarsnacht op initiatief van de Responsible Young Drivers (RYD) feestvierders veilig naar huis brengen, hebben zaterdag in rijschool Traffix in Meise met succes rijtesten afgelegd.

Tot dusver hebben zich al een veertigtal vrijwilligers opgegeven. De organisatie hoopt een honderdtal te kunnen inzetten.

Al jaren kunnen feestvierders tijdens oudejaar Responsible Young Drivers (RYD) contacteren om hen gratis veilig thuis te brengen. Dit jaar kan dit tussen middernacht en 5 uur ‘s ochtends op het nummer 0902 12345. RYD krijgt hiervoor wagens ter beschikking van Renault en Athlon en doet beroep op 18- tot 29-jarige chauffeurs, die opereren in teams van twee. De ene bestuurt de wagen van de feestvierders, de andere volgt in de wagen van RYD. Alle vrijwilligers moeten vooraf een rijtest afleggen.

Vorig jaar boden zich iets minder dan 100 vrijwilligers aan om tijdens de oudejaarsnacht uit te rijden en werden er circa 180 mensen naar huis gebracht. Dat cijfer ligt lager dan de jaren voordien, en dat is volgens de organisatie een goed teken. Het duidt erop dat meer mensen vooraf al bedenken hoe ze veilig thuis kunnen geraken. RYD is tijdens oudejaar bereid in heel Vlaanderen mensen op te halen. De helft van oproepen vorig jaar kwam uit de provincie Antwerpen.

Noodoplossing

Het aanbod van de Responsible Young Drivers blijft wel een noodoplossing, benadrukt de organisatie bij de aftrap van de campagne zaterdagochtend. Feestvierders moeten volgens hen eerst nadenken over een alternatief zoals bijvoorbeeld een taxi, het openbaar vervoer of meerijden met een nuchtere vriend. Met de organisatie van de rijtesten wil RYD naar eigen zeggen aangeven ‘dat alle chauffeurs die het inzet verantwoordelijk zijn’.

Ook in Namen is zaterdag een campagne van Responsible Young Drivers van start gegaan. Daar hebben enkele tientallen vrijwilligers de rijtest afgelegd.