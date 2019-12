Bizarre voetbaloorlog komt dan toch ten einde: ook in beroep kan goudhaantje van Standard geen transfer forceren

Diego Da Silva Moreira, een vijftienjarig goudhaantje van Standard, en diens entourage proberen wegens ‘dwingende redenen’ een transfer naar amateurclub Lierse Kempenzonen te forceren via de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Maar nadat de jonge voetballer in eerste aanleg al nul op het rekest had gekregen, verbood ook de Geschillencommissie Hoger Beroep vrijdag een overgang van de zoon van voormalige Rouche Almani Da Silva Moreira.

Op 1 oktober tekende Diego Da Silva Moreira een contract bij Lierse Kempenzonen, maar drie dagen later legde Standard klacht neer bij de Geschillencommissie. De Rouches stelden zich vragen bij de dringende redenen die de entourage van de jonge voetballer aanhaalde om de overstap te forceren. Aangezien het om een minderjarige voetballer gaat, kijkt de KBVB daar streng op toe. De Geschillencommissie vond niet dat de dwingende redenen die de vijftienjarige Moreira en zijn entourage aanhaalden, bewezen waren.

De speler, die zowel de Belgische als Portugese nationaliteit heeft, claimt zich niet langer op zijn gemak te voelen bij Standard, waar hij vooral hinder ondervond van de enorme druk. Bij Lierse Kempenzonen zou hij bij een goede jeugdopleiding terecht komen, vier keer per week met de beloften trainen en ook een keer per week een match spelen. De ouders zouden wel niet willen verhuizen, waardoor de schoolgaande Moreira vijf keer per week op en af moeten reizen tussen Luik en Lier. Goed voor een wekelijkse verplaatsing van 1.100 kilometer. In eerste aanleg werd beoordeeld dat dat niet in het belang van de minderjarige zou zijn. “Waarom werd er ook niet onderhandeld in de transferperiode?”, aldus de Geschillencommissie.

Standard legde stukken neer, waaruit bleek dat Almani Da Silva Moreira zijn zoon in Lissabon wil laten spelen. Er werd al contact gezocht met Benfica, zo bewijst mailverkeer. Een transfer binnen Europa is echter ten vroegste vanaf 16 jaar mogelijk. Nadien probeerde zijn entourage een tijdelijke overgang naar RFC Luik te forceren, maar opnieuw hielden de Rouches het been stijf. “Diego Da Silva Moreira is een uitzonderlijk talent. We willen hem zo snel mogelijk opnieuw zien spelen voor Standard. Hij is er welkom en het is in zijn belang om geen volledig seizoen van trainingen en matchen te missen. Standard heeft veel aandacht voor de omkadering en bescherming van minderjarige spelers”, lichtte legal counsel Pierre Locht toe.

Geen dwingende redenen

Ook de Geschillencommissie Hoger Beroep vond niet meteen dwingende redenen om een transfer buiten de toegestane periode alsnog goed te keuren. “Het simpele feit dat een voetballer elders wil spelen, is niet voldoende. In de huidige context begrijpen we niet welk belang de speler heeft, zeker gezien de verre verplaatsingen, om bij een club te spelen die op een lager niveau uitkomt dan Standard. Vooral omdat Moreira zich eerst nog tot twee nadere clubs (RFC Luik en Benfica, red.) gewend heeft”, luidt het finale vonnis.

De ouders van Diego Da Silva Moreira haalden ook het bestaan van een voorcontract aan, dat nog voor de vijftiende verjaardag aan de speler voorgelegd zou zijn. Dat is echter illegaal en zou volgens zijn entourage het bewijs zijn dat Standard de minderjarige onder enorme druk zet. Maar beide clubs ontkenden het bestaan van zo’n document, waardoor het ook geen juridische gevolgen heeft. “Iets wat niet bestaat, kan niet de bron van druk zijn”, concludeert de Geschillencommissie Hoger Beroep.