VS zitten opnieuw aan tafel met taliban

De Verenigde Staten hebben in Doha opnieuw gesprekken aangeknoopt met de jihadistische taliban. De onderhandelingen werden in september door de VS afgebroken naar aanleiding van een aanslag in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kaboel.

‘De gesprekken zullen focussen op een vermindering van het geweld om te leiden naar inter-Afghaanse onderhandelingen en een staakt-het-vuren’, zo meldt de bron aan het persbureau AP.

De Amerikaanse president Trump bracht eind november een bezoek aan de Amerikaanse soldaten in de basis van Bagram, in Afghanistan, naar aanleiding van de feestdag Thanksgiving. Hij kondigde daar al aan dat de onderhandelingen met de taliban worden hernomen. ‘De taliban willen een deal sluiten en we hebben hen ontmoet. We hebben hen gezegd dat er een staakt-het-vuren moest komen, maar zij wilden geen staakt-het-vuren. Nu willen ze wel een staakt-het-vuren. En ik denk dat het op die manier kan werken’, zo luidde het toen in Trump-stijl.

Eén van de vele problemen is dat de VS de Afghaanse regering bij de gesprekken wil betrekken. De taliban erkennen die regering evenwel niet.

Een terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan was een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump. De president verklaarde tijdens zijn campagne een einde te maken aan de ‘eindeloze oorlogen’ met Amerikaanse soldaten.

Bij zijn verrassingsbezoek eind november herhaalde Trump dat het de bedoeling is dat er van de twaalf- à dertienduizend Amerikaanse militairen nog 8.600 overblijven.

In september stonden de VS en de taliban dichtbij een vredesakkoord. Na een aanslag in Kaboel waarbij een Amerikaanse en een Roemeense soldaat en tien anderen om het leven kwamen, zette Trump de gesprekken stop. Met de aanslag wilden de taliban hun positie in de gesprekken versterken. Maar Trump laakte die strategie: ‘Wie doodt zoveel mensen om hun onderhandelingspositie te versterken?’, schreef hij toen op Twitter.