Vaccinatiecampagne tegen mazelen

Mazelen zijn aan een opmars bezig, ook in ons land. In Limburg loopt vandaag een vaccinatiecampagne. Maar ook u kunt nagaan of u voldoende beschermd bent.

In Tongeren werd vanmorgen een mazelenvaccinatie georganiseerd. 16.000 personen uit zes gemeenten Zuidoost-Limburg waren hiervoor aangeschreven. Zowat 2000 hebben gereageerd. In Tongeren kwamen vanmorgen 330 mensen langs voor de prik en volgende zaterdag nog eens 300. Zaterdagnamiddag kunnen de betrokkenen ook terecht in Bilzen.

De campagne mikt op mensen geboren tussen 1970 en 1985, toen nog niet systematisch werd gevaccineerd. Vaak kregen mensen toen wel één prik, maar geen opvolgingsprik.

Mazelen zijn wereldwijd aan een opmars bezig. In ons land gaat het bijna om een vervijfvoudiging in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Mazelen zijn nog gevaarlijker dan tot nu toe werd aangenomen. Twee recente studies tonen aan dat de ziekte het immuunsysteem langdurig aantast.

Bent u ingeënt?

Het gecombineerde vaccin tegen mazelen, bof en rubella (‘MBR-vaccin’) wordt in ons land in twee dosissen gegeven: op de leeftijd van één jaar en in het eerste middelbaar (10 tot 13 jaar). Of u de twee dosissen hebt gekregen, staat in het vaccinatieboekje. Van veel Vlamingen zijn de vaccinatie­gegevens opgeslagen in een centrale databank, ‘Vaccinnet’. Veel huisartsen gebruiken de toepassing. Met de toepassing ‘Patient HealthViewer’, die gratis gedownload kan worden via de websites van de ziekenfondsen, kan u uw gegevens in Vaccinnet nakijken.

Als uw gegevens niet in Vaccinnet opgeslagen zijn en uw vaccinatieboekje verloren is, overlegt u het best met uw huisarts of het nuttig is om een nieuw vaccin te zetten. Voor personen die tussen 1970 en 1985 zijn geboren, is het MBR-vaccin gratis, net als voor alle kinderen en adolescenten.

De site vaccinnet.be bereikt u als u op de sitenaam klikt.