Ex-vriend ontvoert jonge vrouw in Aarlen

In Aarlen is een jonge vrouw vrijdag slachtoffer geworden van een poging tot ontvoering door haar ex-vriend.

De 18-jarige studente werd er omstreeks 16.30 uur na school opgewacht door haar voormalige partner. Die dwong haar in zijn wagen. Er reed ook een medeplichtige mee. De nieuwe vriend van het slachtoffer kon evenwel de politie verwittigen.

De politie achtervolgde de wagen, die uiteindelijk op de snelweg kon worden klemgereden. Tijdens de rit kreeg de vrouw klappen. Ze werd ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis, en is vijftien dagen werkonbekwaam.

De twee daders, jonge twintigers, werden opgepakt. Een onderzoek is geopend naar poging tot ontvoering.

De voorbije dagen haalden verschillende gevallen van geweld tussen ex-partners het nieuws. Zo sloeg een ex-gevangene eind november zijn voormalige partner dood in Namen.

De actiegroep Stop ­Feminicide telt dit jaar in België al 20 vrouwen die door hun (ex-)man vermoord zijn. Vorig jaar waren het er 37, het jaar daarvoor 40. De tellingen zijn volgens waarnemers nog een onderschatting: veel slachtoffers van dodelijk partnergeweld belanden in de statistieken als ‘moord’ of als ‘verkeersongeval’.

In centrum Brussel zijn eind november 10.000 mensen op straat gekomen tegen seksisme en geweld tegen vrouwen. De namen van de vrouwen die dit jaar in ons land zijn vermoord werden afgeroepen, gevolgd door een minuut stilte en een kreet van woede.