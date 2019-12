In de Australische deelstaat Queensland was gisteren een vuurtornado die zich razendsnel over een droge grasvlakte verspreidde. Bekijk de beelden in de video hierboven.

In de deelstaat New South Wales groeiden acht brandhaarden vrijdag tot een grote bosbrand die de hulpdiensten niet onder controle krijgen. Die 'mega blaze' is intussen groter dan de stad Sydney.