Eerste wintertransfer voor Anderlecht: paars-wit haalt Panamese rechtsback

De transfermarkt is nog niet open en veel geld is er niet, maar Anderlecht heeft toch zijn eerste winteraanwinst beet. De Panamese rechtsback Michael Amir Murillo (23) landde in Brussel en komt over van New York Red Bulls. Hij moet voor stootkracht zorgen op de rechterflank. Murillo tekende tot 2023.

De back-posities zijn een probleem bij Anderlecht. Zowel op de linker- als de rechterflank gaapt er een leegte en op rechts moet Michael Amir Murillo dat gat nu vullen. Aangezien het seizoen in de Amerikaanse MLS ten einde is, kon Murillo nu al naar België komen. Hij werd vandaag rondgeleid in Brussel en op de club.

Murillo is een 36-voudige Panamese international. Hij heeft loopvermogen, is technisch vaardig en met zijn 1.83 meter best krachtig. Op het WK 2018 speelde hij nog 90 minuten mee tegen België (3-0). Op dat tornooi was hij een vaste waarde bij Panama, maar de verdediger miste de laatste groepsmatch tegen Tunesië door een gele schorsing. Want zo is hij ook wel: Murillo durft zijn voet zetten.

Dankzij Kljestan

Anderlecht zal hem wel een aanpassingsperiode moeten geven. Hoewel Murillo al jaren in de VS voetbalt, drukt hij zich nog altijd uit in het Spaans. De speler werd opgeleid bij San Francisco, maar stapte in 2017 over naar New York Red Bulls. Daar stond hij in een viermansdefensie die al eens de Fab 4 werd genoemd. Er volgde een nominatie als Latijns-Amerikaans speler van het jaar en in augustus 2018 speelde hij mee in een MLS All Star-team dat Juventus partij gaf.

Uiteraard droomt Murillo al een tijdje van voetballen in Europa. In het verleden stond hij op de radar van PSV, Malaga, Besiktas (dat 1,6 miljoen bood) en Standard, maar een transfer kwam er nooit van. Nu lukt een overgang naar Anderlecht wel. Dat komt omdat hij nog maar één jaar contract heeft en omdat zijn loon betaalbaar is. In Amerika zijn salarissen openbaar en Murillo verdiende er zo’n 122,808 dollar per jaar.

Daarnaast werd hij bij RSCA ook aangeraden door zijn ex-ploegmaat Sacha Kljestan. Die zei ooit over Murillo dat 'iedereen van die jongen houdt. Hij heeft een positieve attitude en is een sleutelfiguur in onze defensie. Eén tegen één wordt hij amper geklopt'.

'Mooi profiel'

'Het is een rechtsachter met een mooi profiel', klinkt het bij Michael Verschueren op de clubwebsite. 'Behoorlijk snel, wendbaar, sterk en atletisch gebouwd. Het is ook een speler die meestal voor de voetballende oplossing kiest, als de situatie het toelaat. In die optiek past hij perfect binnen onze voetbalvisie. Bovendien koppelt Amir die defensieve kwaliteiten aan goeie infiltraties en een prima mentaliteit. Hij heeft dus veel potentieel.'

De verdediger kijkt reikhalzend uit naar zijn nieuwe avontuur. 'Ik ben razend enthousiast over de kans die ik bij Anderlecht krijg', klinkt het in het communiqué. 'Dit is een club met een rijke geschiedenis, die nu misschien wel even door een lastige periode gaat, maar ik ben naar hier gekomen om het team te helpen. Ik speelde samen met Sacha Kljestan en hij vertelde me dat dit een geweldige club is om voor te spelen. Ik kijk er naar uit om na Nieuwjaar in dit stadion te spelen. RSCA heeft fantastische fans, hoorde ik van Sacha. Ik hoop hen blij te maken.'

VdB, Najar, Chipciu?

De komst van Murillo betekent wel dat er overbodige rechterflankspelers weg moeten bij Anderlecht. Dat geldt zowel voor Andy Najar (26) als Alexandru Chipciu (30) die in juni einde contract zijn. Volgens lokale media lonkt DC United voor Najar, terwijl Steaua Boekarest en Craiova Chipciu volgen.

De kans is reëel dat Anthony Vanden Borre (32) Murillo’s concurrent wordt in Brussel. Het nadeel van Michael Amir Murillo is dat hij vaak voor interlands uren moet vliegen naar Panama en dat best vermoeiend is.