Doelman Vincent Vanasch zal met Red Lions “150 procent” klaar zijn voor de Olympische Spelen: “Er worden geen cadeaus uitgedeeld”

Het succes van de huidige generatie Red Lions is voor een groot stuk te danken aan doelman Vincent Vanasch. “The Wall”, zoals de bijnaam van de Brusselaar luidt, werd de voorbije twee jaar uitgeroepen tot beste keeper van de wereld en vrijdag kreeg hij opnieuw een nominatie voor de FIH Hockey Stars Awards.

Ondanks zijn grote verdiensten blijft Vanasch bescheiden. “In een ploegsport is het niet eenvoudig om je individueel te onderscheiden. Ik ben trots op die twee awards maar ik kon die alleen maar winnen dankzij mijn ploegmaats. Wij hebben een heel goede ploeg en daardoor heb ik weinig werk. Maar op die een of twee belangrijke ballen moet ik er wel staan.”

De Red Lions zijn de regerende wereld- en Europese kampioenen en moeten op de wereldranking alleen Australië (nipt) voor zich dulden. Het lijkt dan ook logisch dat België komende zomer kandidaat nummer één is om olympisch goud te veroveren.

“Ik weet niet of wij dé topfavoriet zijn”, stelt Vanasch. “We hebben net zoals andere landen wel een kans om de titel te pakken. Het wordt sowieso een lastige opgave, zelfs om een medaille te veroveren. Er worden geen cadeaus uitgedeeld, dat heb ik in Rio gemerkt. Details zullen het verschil maken. Dat was zo op het WK en het EK. Ik hoop vooral dat we ons beste niveau halen. De beloning volgt dan wel.”

De Red Lions laten in de voorbereiding alvast niets aan het toeval over. Ook op de olympische stage in Belek wordt scherp en gedreven getraind. “We zullen niet 100 maar 150 procent klaar zijn”, lacht Vanasch. “Wij kijken allemaal heel erg uit naar de Spelen.”

2016

Drie jaar geleden legde het team van Shane McLeod in Rio een vlekkeloos parcours af tot de finale. Daarin liep het wel mis tegen Argentinië. “In de halve finale hadden we Nederland verslagen, wat ons nooit eerder was gelukt op een groot toernooi. We hadden daardoor al een medaille op zak en misschien waren we te blij. In de finale verloren we terecht van Argentinië. Zij waren toen beter, maar normaal moeten wij van hen winnen. We hebben daar een belangrijke les geleerd. Soms moet je een finale verliezen om daarna een finale te kunnen winnen.”

Volgens Vanasch schuilt de kracht van de Red Lions in het collectieve. “Als er een jonge gast bijkomt, wordt hij meteen opgenomen in de groep alsof hij er al jaren deel van uitmaakt. De omkadering is ook top, het contact tussen de spelers onderling en de staf is uitstekend. Er is veel talent maar er wordt ook keihard gewerkt.”

Vanasch is inmiddels 31 maar de gediplomeerde fysiotherapeut denkt nog lang niet aan stoppen. “Ik beleef nog heel veel plezier op het veld, zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden. Ik wil nog graag vier jaar doorgaan, zeker tot Parijs (2024). Ik ga er alles aan doen om tot dan goeie prestaties te leveren.”