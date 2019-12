Alcoholgebruik: De Block wil leeftijdsgrens niet optrekken

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is geen voorstander van het verhogen van de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol. Dat zegt ze in reactie op nieuwe cijfers over het alcoholgebruik bij jongeren.

In België mogen jongeren vanaf 16 jaar bier, wijn en schuimwijn aankopen. Onder meer de Hoge Gezondheidsraad en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) raden evenwel aan de leeftijdsgrens op 18 jaar te leggen. Dat is zo in Nederland en de meeste andere Europese landen.

Maar, zegt De Block, die hogere leeftijdsgrens sluit alcoholmisbruik niet uit. ‘Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker’, aldus minister De Block.

De minister pleit wel voor sensibilisering. ‘We moeten jongeren uitleggen wat de risico’s van alcohol zijn. De ouders vervullen daarbij een belangrijke rol, ook meer algemeen bij de keuze voor gezonde drank en voeding.’

Alarmerende cijfers

Het aantal minderjarigen dat stomdronken in het ziekenhuis terechtkomt, ligt al ­jaren verontrustend hoog. Vorig jaar ging het om 2.234 jongeren tussen de 12 en 17 jaar, of gemiddeld zes per dag. Dat is een lichte ­daling tegenover 2017, toen waren het er nog 2.334. Kijken we naar de min 16-jarigen, voor wie ­alcoholgebruik wettelijk ver­boden is, dan ging het om 651 jongeren. Ter vergelijking; de cijfers in België liggen drie keer hoger dan in Nederland.

Extra alarmerend is dat het aantal erg jonge comadrinkers stijgt. Vorig jaar belandden 116 ­twaalf tot dertienjarigen na ­bingedrinken op de spoed.

Meer hierover en een getuigenis, leest u hier.